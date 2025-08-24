Gdje danas možete gledati Hajduka?

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 18.30 sati igraju protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL.

"Osijek igra jako dobro, trener Rožman došao je prošle sezone u teškom trenutku, pokušava pokrenuti stvari. Kreiraju dosta šansi, ali u nogometu do bodova ne dođe uvijek onaj tko zasluži. Osijek ima kvalitetne igrače, dobra su momčad, imaju dobru organizaciju i sve što treba za rast", ovako je Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio današnji susret.

Zadnji put pobijedio Osijek

Bijeli u Osijek stižu sa stopostotnim učinkom u prvenstvu nakon tri uzastopne pobjede na domaćem terenu. Momčad trenera Garcije na Poljudu je svladala Istru 1961 i Goricu rezultatom 2:1 te Slaven Belupo s 3:0 u posljednjoj odigranoj utakmici.

Hajduk trenutačno drži drugo mjesto prvenstvene tablice s istim brojem kao i prvoplasirani Dinamo koji ima bolju gol razliku.

Osječani unatoč jako dobroj igri koju su prikazali u prva tri kola, trenutačno drže tek devetu poziciju prvenstvene tablice. U prva dva kola momčad trenera Simona Rožmana igrala je na Opus Areni te su upisali poraz od Dinama i remi s Rijekom, a u posljednjem kolu odigrali su bez golova na gostovanju u Varaždinu.

Posljednji put Osijek i Hajduk igrali su krajem travnja, upravo na Opus Areni, a domaćin je tada pobijedio rezultatom 2:0.

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Utakmicu Osijek - Hajduk možete pogledati u izravnom TV prijenosu na kanalu MAXSport 1 i HDTV-u.