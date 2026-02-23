Hajdučko srce od 89 godina: Ivo Bego slavi rođendan

89. rođendan slavi Ivo Bego. Baš nedavno su ga na blagdan Sveta tri kralja posjetile Hajdukove legende. Veliko hajdučko srce, puno prije nego li se dodjeljivalo ovo prestižno priznanje za odanost, požrtvovnost i vjernost bijeloj boji. Ivo Bego dio je poznate obitelji hajdukovaca, ostavio je veliki trag kao obrambeni igrač šezdesetih godina, a i kao veliki, preveliki hajdukovac.

Najpoznatiji kao igrač od braće bio je Zvonko Bego, napadač Hajduka, nosioc je zlatne olimpijske medalje iz Rima 1960.,sjetimo ga se uvijek u šetnjama Zapadnom obalom, gdje su upisana imena splitskih olimpijaca, osvajača medalja. Najmlađi brat Boran u juniorima se nadavao golova. Stariji splitski zanesenjaci baluna reći će kako je bio najveći potencijal od ove poznate nogometne braće, zato su ga Splićani i prozvali Kubala, po legendarnom nogometašu, kasnije izborniku Španjolske. Borana je nogometni put kasnije vodio u Varaždin.

Tako su Ante Ivković Zonzi, Ivan Katalinić i Zoran Vulić nedavno posjetili Ivu Begu, koji će uskoro proslaviti 89. godina. Sve je organizirao kao i uvijek Tonći Kristić Đigi, gospodin i prijatelj svih generacija hajdukovaca, i šteta što ovaj zaljubljenik u Hajduk nikada nije dobio zapaženiju ulogu u poljudskim kancelarijama, poslovni čovjek s manirima, kako i zaslužuje veliki klub.

Prije desetak dana Ivo Bego je emotivno čestitao 115. rođendan svome Hajduku, sada mi njemu čestitamo 89. Sretno šjor Ivo i još puno rođendana!