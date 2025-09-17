HAC se javio - Evo kako će se ubuduće plaćati cestarina

Hrvatske autoceste objasnile su što građane čeka s primjenom novog Zakona o naplati cestarine, koji uvodi potpuno elektronički sustav naplate i ukida naplatne kućice, pa time i plaćanje gotovinom na samoj autocesti.

"Za razliku od sustava naplate cestarine koji je danas u primjeni, a koji zahtijeva zaustavljanje korisnika na ulasku na autocestu i na izlasku s autoceste, novi sustav naplate temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja", poručili su iz HAC-a, prenosi Index.

Novi načini plaćanja cestarine

U novom sustavu cestarina će se plaćati na dva načina – putem ENC uređaja ugrađenog u vozilo ili automatskim očitanjem registarske oznake. Korisnici će sami moći odabrati koji način žele.

Kako objašnjavaju u HAC-u, "na prolasku kroz autocestu, s obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom". No to ipak ne znači da se gotovina potpuno ukida. "Gotovinom će se kao i do sada moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake – na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama."

Najveća promjena za građane bit će to da se više neće zaustavljati na naplatnim kućicama, ali će biti potrebna prethodna prijava u sustav.

Najčešća pitanja i odgovori

Iz HAC-a su objavili i najčešća pitanja i odgovore o plaćanju cestarine novim sustavom naplate koji bi na sve autoceste u Hrvatskoj trebao stići krajem iduće godine. Prenosimo ih u nastavku članka.

Koja će biti najveća promjena za građane?

Najveća promjena za građane bit će prolazak bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, ali uz obaveznu prethodnu prijavu u sustav na jedan od načina koji će na vrijeme biti iskomuniciran.

Kako će se plaćati cestarina?

Uz prethodnu prijavu u sustav i valjano sredstvo plaćanja, cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili očitavanjem registarske oznake vozila.

Hoće li se cestarina moći platiti gotovinom?

Ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu gotovinom. Dakle, gotovina ne nestaje u potpunosti – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.

Zašto je ENC obvezan za teška vozila?

Elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine, a cilj je da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autocesta diljem Europe. Sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu.