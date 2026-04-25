Habijan: "Oporba ne želi dogovor, odgovornost je na SDP-u"

Ministar pravosuđa Damir Habijan ocijenio je jučer u središnjem Dnevniku HTV-a kako je potez dijela oporbe da napusti sjednicu saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na kojoj su predloženi kandidati za ustavne suce, "naprosto nevjerojatan", istaknuvši da je upravo taj odbor bio mjesto za raspravu o imenima.

Habijan tvrdi da je oko kandidata prethodno postojao određeni stupanj suglasja.

- Kolega Malenica i kolega Đujić na jednom međunarodnom putovanju na neki način su se usuglasili oko imena, međutim, po povratku u Zagreb očito je u SDP-u i u oporbi došlo do nekih promjena, rekao je ministar.

Kandidati ispunjavaju tražene kriterije

Odbacio je tvrdnje o političkoj podjeli mjesta.

- Želim odmah maknuti ovu tezu 2:1. Ako pogledamo od siječnja kada smo predložili ovakav način rješavanja i popunjavanja mjesta predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i ova tri mjesta na Ustavnom sudu, pa do sada, narativ SDP-a ili većine oporbe bio je da ta mjesta moraju, pogotovo za Ustavni sud, popuniti ljudi koji su stručni, kvalitetni, koji imaju pravno znanje, ljudi s integritetom i koji nemaju stranački predznak, rekao je, te poručio da predloženi kandidati ispunjavaju tražene kriterije.

- Kolega Sučević je odvjetnik s bogatom odvjetničkom karijerom, čak prethodno i sudačkom karijerom, sudac Pajalić glasnogovornik i sudac Vrhovnog suda preko 40 godina obnašanja sudačke dužnosti i kolega Selanec koji je ustavni sudac na Ustavnom sudu, naveo je Habijan, istaknuvši da su to profili koje je, kako kaže, i sama oporba ranije tražila.

Oporba ne želi dogovor

Dodao je kako se, prema njegovu mišljenju, iz cijele situacije vidi da oporba ne želi dogovor.

Osvrnuo se i na optužbe oporbe da je riječ o političkom ultimatumu.

- Ne, ovo je samo pokušaj da popunimo pozicije koje su na Ustavnom sudu prazne. Išli smo proaktivno, konstruktivno, s prijedlozima ljudi koji su stručni, s integritetom, s pravnim znanjem. SDP-u to ne odgovara. Ja ne znam što njima odgovara. Tko su ljudi koji bi ispunili uvjete koje oni postavljaju? Ja ih ne vidim, poručio je.

Na pitanje ima li još prostora za razgovor, Habijan je odgovorio da će izglasani kandidati ići na plenarnu sjednicu u Hrvatski sabor, piše HRT.

- Može se tamo raspravljati, razgovarati, ali je sada potpuno jasno da je njima postojeća situacija na Ustavnom sudu - 5:5 zadvoljavajuća. Ja mislim da nije i da je potpuno normalno za jednu demokratsku zemlju da imamo popunjen sastav Ustavnog suda, poručio je Habijan.

"SDP će snositi odgovornost"

Ministar nije htio nagađati što ako u četvrtak oporba ne glasuje za ovu trojicu kandidata.

- Ako se to dogodi onda je vrlo bitno da hrvatska javnost zna da je u tu pat-poziciju doveo SDP. Isključivi krivac za tu situaciju bit će SDP i snosit će odgovornost, rekao je.

Ponovio je da su predloženi kandidati stručni i neovisni.

- Imamo stručne ljude, s pravnim znanjem, iskusne, s integritetom, bez stranačkog predznaka, i njima ne odgovara. Tko su ljudi koji im odgovaraju? Mi nismo čuli koji su njihovi prijedlozi. Danas je bio odbor, bilo je mjesto da o tome raspravljamo, a oni su pobjegli, rekao je.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda

Na pitanje o izboru predsjednika Vrhovnog suda i sjednici saborskog Odbora za pravosuđe u srijedu, ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je kako HDZ smatra da je taj proces za njih već završen te da očekuju daljnje korake predsjednika Republike.

- Mi ćemo glasati za sva tri prijedloga, a Odbor će to proslijediti ovlaštenom predlagaču, a to je predsjednik države. Nakon toga će on uputiti svoje prijedloge, istaknuo je ministar.

Na pitanje postoji li mogućnost da se izbor predsjednika Vrhovnog suda nađe na glasanju već u četvrtak, ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je kako će o tome odlučivati saborske službe, ali da bi volio da se postupak što prije zaključi.

- Mi smo doista otvorili sve karte. Istinski želimo da se ovo pitanje, i jedno i drugo, riješi. Na SDP-u je odgovornost da pokaže je li im doista stalo da pitanje popunjavanja mjesta na Ustavnom sudu i pitanje predsjednika Vrhovnog suda riješe, zaključio je Habijan.