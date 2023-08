Gvardiol je igrač Manchester Cityja?

Joško Gvardiol bi uskoro službeno trebao postati igrač Manchester Cityja. Transfer o kojem svi svjetski mediji koji prate prelaske nogometaša u ovom prijelaznom roku pišu kao o gotovoj stvari navodno je već dogovoren, tvrdi talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano. On je na svom Twitter profilu napisao kako su RB Leipzig i Manchester City već potpisali papire o transferu hrvatskog reprezentativca.

Manchester City and Leipzig have just signed documents — Joško Gvardiol can be considered new City player! 🚨🔵🇭🇷

€90m final fixed fee — no add-ons.

Long term deal agreed already in June.

Joško will travel to Manchester tonight, medical on Friday.

Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/WF5CMuRTZm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023