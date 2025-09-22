Gužve kod Lava i u večernjim satima: "Svaki da ista pisma. Umori se čovik"

Podstrana je i večeras bila prometno usko grlo za sve koji su se kretali Jadranskom magistralom. Kod Lava, već dobro poznate točke zastoja, formirale su se duge kolone vozila.

Prema dojavi čitatelja, vožnja kroz svega nekoliko kilometara trajala je i po dvadesetak minuta. Vozači su po tko zna koji put, negodovali.

"Svaki dan ista pisma. Kod Lava uvijek zapnemo, koje god doba dana bilo. Nekad potrošim više vremena od Podstrane do Strožanca nego kasnije po cijelom gradu. Umori čovjeka ovo čekanje", kaže naš čitatelj.

Podsjetimo, mještani Podstrane i okolnih mjesta već dugo ukazuju na velike prometne probleme na Jadranskoj magistrali, osobito u špici jutarnjeg i popodnevnog prometa. Magistralom svakodnevno prolaze tisuće vozila koja iz smjera Omiša idu prema Splitu, pa i najmanji zastoj ili pojačan intenzitet prometa dovodi do potpunog zastoja.

Unatoč višekratnim najavama lokalnih i županijskih vlasti o rješavanju ovog pitanja, gužve u Podstrani i dalje su dio svakodnevice.

Ipak, Jedan roditelj poručio je kako “škola u Podstrani ne bi smjela početi dok sva djeca ne stignu na nastavu”, upozorivši da djeca zaostaju u gradivu, a roditelji kod kuće s njima moraju nadoknađivati propušteno.

Stanovnici tvrde da je nova odluka o jednosmjernim aulicama, koju je potpisao načelnik Mijo Dropuljić, donijela prijeko potreban red i sigurnost.

Stanovnici su zahvalili načelniku Dropuljiću na hrabrosti te pozvali Hrvatske ceste da hitno prilagode semafor na raskrižju u Stobreču kako bi se izbjegla stalna ručna regulacija.

– Vrijeme je i da Vlada RH, resorno ministarstvo i Hrvatske ceste ozbiljno krenu u realizaciju davno obećane obilaznice Podstrane – naglašavaju u svom priopćenju.