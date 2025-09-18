Stanovnici Podstrane podijeljeni: "Podržavamo odluku načelnika o jednosmjernim ulicama, naša djeca napokon sigurnije idu u školu"

Nakon nedavno objavljenog teksta o nezadovoljstvu dijela roditelja učenika OŠ Strožanac zbog prometnih gužvi u Podstrani, u redakciju nam se javila skupina stanovnika koji imaju posve drukčije viđenje situacije. Oni snažno podržavaju privremenu regulaciju prometa kojom su pojedine ulice proglašene jednosmjernima.

Podsjetimo, već dva tjedna, otkako je počela školska godina, u Podstrani ujutro povećale su se prometne gužve. Kolone vozila protežu se kilometrima, a promet gotovo stoji. Dio roditelja je javno prozvao Općinu jer djeca kasne u školu, a neki su učenici zbog gužvi čak napustili školski autobus i pješice krenuli prema nastavi.

Jedan roditelj poručio je kako “škola u Podstrani ne bi smjela početi dok sva djeca ne stignu na nastavu”, upozorivši da djeca zaostaju u gradivu, a roditelji kod kuće s njima moraju nadoknađivati propušteno.

“Naše ulice bile su blokirane, djeca su preskakala branike”

Na ovaj val kritika reagirali su stanovnici Podstrane čije su ulice najviše pogođene prometnim čepovima.

– Godinama su naše uske kvartovske ulice služile kao zaobilaznice za vozače koji su bježali s magistrale. Mjesecima nismo mogli normalno izaći automobilom iz dvorišta, a djeca su doslovno preskakala preko branika da bi stigla do škole. Javne linije, uključujući školske autobuse, redovito su kasnile. To jednostavno nije bila održiva situacija – poručili su u svom priopćenju.

Stanovnici tvrde da je nova odluka o jednosmjernim aulicama, koju je potpisao načelnik Mijo Dropuljić, donijela prijeko potreban red i sigurnost.

“Napokon živimo mirno i dostojanstveno”

– Danas, uz ručnu regulaciju prometa na raskrižjima u Strožancu i Stobreču, autobusi konačno stižu na vrijeme. Naša djeca bez straha idu u školu, a mi možemo bez stresa doći kući i živjeti kako zaslužujemo – mirno, sigurno i dostojanstveno – ističu građani.

Dodaju i kako ova odluka nije čin pogodovanja, već dokaz da lokalna vlast sluša svoje mještane i stavlja njihovu sigurnost na prvo mjesto.

Apel Hrvatskim cestama i Vladi

Stanovnici su zahvalili načelniku Dropuljiću na hrabrosti te pozvali Hrvatske ceste da hitno prilagode semafor na raskrižju u Stobreču kako bi se izbjegla stalna ručna regulacija.

– Vrijeme je i da Vlada RH, resorno ministarstvo i Hrvatske ceste ozbiljno krenu u realizaciju davno obećane obilaznice Podstrane – naglašavaju u svom priopćenju.

Stanovnici zaključuju kako žele da javnost čuje i njihovu stranu priče, jer nova prometna regulacija, unatoč kritikama, mnogima je donijela sigurnost i olakšanje u svakodnevnom životu.