OPĆI KAOS U PODSTRANI Gužve su ogromne, djeca kasne u školu više od sat vremena: "Djeca izlaze iz busa i idu pješke"

Mještani Podstrane i okolnih mjesta već dugo ukazuju na velike prometne probleme na Jadranskoj magistrali, osobito u špici jutarnjeg i popodnevnog prometa. Magistralom svakodnevno prolaze tisuće vozila koja iz smjera Omiša idu prema Splitu, pa i najmanji zastoj ili pojačan intenzitet prometa dovodi do potpunog zastoja.

Unatoč višekratnim najavama lokalnih i županijskih vlasti o rješavanju ovog pitanja, gužve u Podstrani i dalje su dio svakodnevice.

Ni današnja gužva nije ništa novo, međutim stanovnici poručuju da je njihovo strpljenje pri kraju te da očekuju konkretna i hitna rješenja, i to što prije.

"Već se u 7 sati stvorila ogromna gužva. Kolona vozila proteže se sve do centra, a djeca koja izlaze iz autobusa prisiljena su hodati uz cestu jer nogostup praktički ne postoji. Ovakva situacija je vrlo opasna za pješake, posebno za školarce te izaziva svakodnevni prometni kolaps. Kako će ljudi na posao? Tko će opravdat kašnjenje na posao, a krenuo si u 7 ujutro?!" kaže jedna vozačica.

Drugi vozači koji su svjedočili jutrošnjoj gužvi poslali su nam i fotografije kolone, kao i djece koja su izašla iz autobusa i, u nadi da neće zakasniti u školu, krenula pješke.

"Teški prometni čep u Podstrani, treba 45 minuta za proći okuku od Lava. Djeca izlaze iz busa i idu pješke", opisao nam je situaciju vozač.

"Djeca kasne u školu više od sat vremena. Idu po magistrali bez nogostupa pješke do škole jer inače u autobusu stoje u gužvi, a ne žele zakasniti na nastavu jer tko će to sve opravdati. Ovo je neizdrživo, ljudi su očajni", kaže nam građanka.

Traže hitna rješenja za ovaj prometni kolaps koji, dodaju, se već odavno trebao riješiti.