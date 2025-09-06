Gusti crni dim uznemirio stanare, vatrogasci intervenirali na Trsteniku

Danas oko 10.20 u splitskoj ulici Šime Ljubića uzbunu je izazvao gusti crni dim koji su uočili građani te o tome odmah obavijestili vatrogasce.

Na teren su upućena tri vozila s ukupno deset vatrogasaca. Prema prvim informacijama, dim je dolazio s vrha jedne zgrade, no vatrogasci su po dolasku još tragali za točnom lokacijom izbijanja požara.

Građani koji su se zatekli u blizini kazali su kako je u jednom trenutku dim bio vrlo uočljiv, a situacija je izazvala zabrinutost stanara okolnih zgrada.