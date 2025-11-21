Guardian: Hrvatski novinar podnio prijavu protiv Vučića zbog navodne umiješanosti u 'safari u Sarajevu'

U Milanu započinje istraga tužiteljstva koja bi trebala rasvijetliti sve detalje jezivih zločina koji su dosad smatrani 'ratnim mitom'. Naime prema iskazima prikupljenima u Italiji, skupine stranaca navodno su plaćale velike iznose vojnicima pod kontrolom režima Radovana Karadžića – bivšeg čelnika bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti – kako bi ih odveli na položaje iznad Sarajeva, odakle bi potom pucali na civile.

Milansko tužiteljstvo prošlog je tjedna otvorilo istragu s ciljem identificiranja talijanskih državljana koji su navodno sudjelovali u ovim događajima. Oni bi se, prema navodima iz Italije, mogli suočiti s optužbama za ubojstvo počinjeno iz 'okrutnosti i niskih pobuda'. Opsada Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1996., odnijela je više od 10.000 života. Uloga snajperista bila je jedna od najstrašnijih dimenzija života u opkoljenom gradu: gađali su prolaznike, uključujući djecu, piše tportal.

Istraga u Milanu pokrenuta je na temelju prijave pisca Ezija Gavazzenija, koji je godinama prikupljao dokumente o navodnim 'snajper turistima', te izvješća bivše sarajevske gradonačelnice Benjamine Karić, upućenog talijanskom tužiteljstvu.

Gavazzeni kaže da se s navodima prvi put susreo u talijanskom tisku 1990-ih, no ozbiljnije ih je počeo istraživati nakon što je pogledao dokumentarni film Sarajevo Safari slovenskog redatelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine.

Prijava protiv Vučića

Hrvatski novinar Domagoj Margetić je u srijedu osobno predao prijavu tužiteljima u Milanu, piše Guardian. Kako navode mediji u Sarajevu, prethodnih je dana na društvenim mrežama objavio materijale za koje tvrdi da pokazuju kako je Vučić, tada mladi dobrovoljac, boravio na jednom od položaja iz kojih su, prema svjedocima, strani državljani i ultranacionalističke srpske jedinice navodno pucali na civile u sklopu onoga što je opisano kao morbidan 'turistički ljudski safari'.

Ni jedan od ovih navoda nije potvrđen sudskim putem, a Vučić se trenutačno nije oglasio o novim optužbama.

Gavazzeni tvrdi da su u navodne zločine bili uključeni 'mnogi, mnogi Talijani', ali nije iznio konkretan broj. Spominje i navodne sudionike iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije i drugih zapadnih zemalja. Prema njegovim riječima, motivi nisu bili politički ni ideološki, nego čista morbona želja za pucanjem na ljude.

Talijanske skupine, tvrdi Gavazzeni, navodno su se nalazile u Trstu, nakon čega bi putovale u Beograd, odakle su ih bosanski srpski vojnici pratili na položaje iznad Sarajeva. 'To je bio promet ratnih turista koji su odlazili tamo pucati na ljude', rekao je.

Spekulacije o Vučićevu boravku u Sarajevu i navodnoj ulozi u ratnim djelovanjima kruže već godinama, navodi Guardian. U intervjuu za jednu bosansku televiziju iz 2021. godine, Vučić je izričito negirao da je ikada pucao na Sarajevo. Optužbe je tada nazvao političkom manipulacijom povezanom s retorikom njegova ranog političkog razdoblja i osjetljivim odnosima u regiji, piše tportal.