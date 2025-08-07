Grozan prizor u planinarskom kraju. Novi slučaj bedrenice u Dalmaciji? Ljudi strahuju za zdravlje: "Smrad se osjeti već na sto metara udaljenosti"

U blizini mjesta Jakelići Doc, na cesti koja vodi kroz planinsko područje Dinare, pronađena je uginula kobila. Lešina se nalazi na javnoj površini, svega 500 metara prije spomenutog mjesta, a mještani i planinari upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i životinja – posebice zbog sumnje da je uzrok uginuća bedrenica (antraks).

"Ovdje bi trebalo spasiti ljude"

Iako su, kako doznajemo, lokalni stanovnici već pokušali kontaktirati nadležne službe, odgovor još nije stigao. Kobila već duže vrijeme leži na suncu, šireći intenzivan smrad, što dodatno zabrinjava mještane i planinare koji često prolaze ovim krajem.

"Smrad se osjeti već na sto metara udaljenosti. Ako je u pitanju bedrenica, ovo je vrlo ozbiljna situacija. Netko se može zaraziti, a posljedice mogu biti teške. Ovdje bi trebalo spasiti ljude, a ne čekati da se dogodi zlo", upozorava zabrinuti stanovnik koji je prijavio slučaj.

Prema njegovim riječima, lešina bi se hitno trebala ukloniti i prije toga veterinarski pregledati. Kao moguća rješenja navodi se uklanjanje lešine s Dinare ili u najgorem slučaju – dolazak s terenskim vozilom (kroz Katića staje i Marinin bunar prema Rupama), iskopavanje rupe i zakopavanje životinje uz posipanje vapnom, kako bi se spriječilo moguće širenje zaraze.

"Ljudi ovuda planinare, kreću se i žive"

Dodaje kako se u blizini već primjećuje veći broj ptica, što bi moglo ukazivati na raspadanje lešine i potencijalno širenje bolesti.

"Trebalo bi reagirati odmah. Ovo je planinski kraj, ali nije izvan civilizacije. Ljudi ovuda planinare, kreću se i žive. Ako postoji i najmanja sumnja na bedrenicu, nadležne institucije moraju hitno izaći na teren", ističe.

Za sada nema službenih informacija o uzroku uginuća, no sve više stanovnika i posjetitelja Dinare apelira na hitnu intervenciju veterinarskih i sanitarnih službi, kako bi se utvrdile činjenice i spriječile moguće posljedice po zdravlje ljudi i okoliš.

Bedrenica je drugo ime za antraks, tešku zaraznu bolest koju uzrokuje bakterija Bacillus anthracis. Riječ je o zoonozi, što znači da se prvenstveno javlja kod životinja (najčešće kod goveda, ovaca, koza i konja), ali se može prenijeti i na ljude. Osnovne informacije o bedrenici: Uzročnik: Bacillus anthracis, bakterija koja stvara otporne spore sposobne preživjeti u tlu desetljećima. Način prijenosa: Ljudi se mogu zaraziti: izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili njihovim proizvodima (npr. kožom, krznom, mesom), udisanjem spora (inhalacijski oblik), putem rana na koži (kožni oblik – najčešći), rjeđe konzumacijom zaraženog mesa (crijevni oblik). Simptomi (ovisno o obliku bolesti): Kožni oblik (najčešći): Početno crvenilo i oteklina na mjestu infekcije, Stvaranje bezbolnog čira s karakterističnom crnom krustom (tzv. crna eshara), Ako se ne liječi, infekcija se može proširiti i postati opasna po život. Inhalacijski oblik (najopasniji): Početni simptomi nalikuju gripi (povišena temperatura, kašalj, slabost), Brzo napreduje do teškog oštećenja pluća i dišnog sustava, Smrtnost je visoka ako se ne liječi odmah. Crijevni oblik: Bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, U težim slučajevima dolazi do sepse. Prevencija i liječenje: Bedrenica se može učinkovito liječiti antibioticima (npr. ciprofloksacin, penicilin, doksiciklin), pod uvjetom da se terapija započne na vrijeme. Postoji i cjepivo, koje se koristi kod osoba koje su profesionalno izložene riziku (veterinari, laboratorijski djelatnici, pripadnici vojske). Ključne mjere prevencije uključuju kontrolu i nadzor bolesti kod životinja, odgovorno postupanje s uginulim životinjama te dezinfekciju prostora.