Grom udario u kuću i požar buknuo. Susjedi ga gasili kantama dok nisu stigli vatrogasci!

Drama u zapadnoj Slavoniji. U mjestu Davor u Brodsko-posavskoj županiji nakon udara groma izbio je požar na obiteljskoj kući. Iz lokalnog DVD-a potvrdili su za 24sata informaciju kako je izbio požar, te su rekli da su i dalje na terenu.

- U popodnevnim satima došlo je do naglog pogoršanja vremena. Krenula je padati kiša praćena jakim vjetrom i svakih nekoliko sekundi je dolazilo do udara groma. Grom je oko 17.30 sati udario u krovište kuće, nestalo je struje u polovici mjesta - govori im čitatelj.

Dodaje i kako su požar krenuli gasiti susjedi bacajući vodu kantama dok nije došao mjesni DVD.

Video pogledajte OVDJE.