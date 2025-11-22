Grmoja o Agenciji za medije: "Pojačava se cenzura, uvodi se model kontrole informacija kakav odgovara samo vladajućima"

Most je danas reagirao na najavu osnivanja nove Agencije za medije u resoru ministrice kulture Nine Obuljen, poručujući da se time, kako tvrde, u Hrvatskoj uvodi model kontrole informacija koji pogoduje vladajućima.

U objavi koju potpisuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja ističe se zabrinutost zbog, kako navodi, pojačane cenzure na društvenim mrežama te se poručuje da će Most „još odlučnije braniti slobodu govora i mišljenja“.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Sukladno briselskim direktivama, ministrica Obuljen u svom resoru osniva novu Agenciju za medije.

Agencija još nije ni zaživjela, a cenzura na društvenim mrežama već se pojačava.

U Hrvatskoj se, tiho i ispod radara, uvodi model kontrole informacija kakav odgovara samo vladajućima i njihovim medijskim poltronima.

Most je oduvijek bio i ostaje na strani slobode govora protiv svakog oblika cenzure, nadzora i pritiska na slobodno mišljenje!

A kao predsjednik Mosta jasno poručujem: slobodu govora i slobodu mišljenja, branit ćemo još odlučnije!", poručuje Grmoja.