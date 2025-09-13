Grmoja najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja objavio je da će se kandidirati za predsjednika stranke, istaknuvši kako želi da Most postane vodeća suverenistička opcija u Hrvatskoj. Građane je pritom pozvao da se priključe, kako je rekao, „narodnom pokretu protiv poniženja, korupcije i nepravde“.
„Unatoč svim udarima i pokušajima gašenja ili stavljanja pod kontrolu, ostali smo jedina politička snaga izvan dosega vladajućeg HDZ-a i struktura takozvane duboke države. Ne odgovaramo ni ljevici ni lažnoj desnici jer smo svoji“, poručio je na Facebooku.
Grmoja je naglasio da Most zagovara Hrvatsku oslobođenu korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima. Spreman je na politička okupljanja, ali, kako kaže, samo ako su u interesu Domovine i stranke: „Mostu kojim želim upravljati bliži je čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju od onoga koji se poziva na naše vrijednosti, a zapravo je potkrada.“
Dodao je kako Most ne vidi samo kao stranku, nego kao širi narodni pokret koji odbacuje nepravdu i korupciju.
Unutarstranački izbori, na kojima će se birati predsjednik, predsjedništvo i Glavni odbor prema načelu „jedan čovjek – jedan glas“, očekuju se krajem rujna ili početkom listopada. Ako pobijedi, Grmoja će preuzeti mjesto od Bože Petrova, koji je Most vodio više od deset godina.