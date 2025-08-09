Grlić-Radman: "Sada želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u krugu obitelji i najbližih"

Hrvatski pomorac Marko Bekavac je pušten iz turskog zatvora zajedničkim radom i suradnjom hrvatskih institucija, objavio je na X-u ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon što je splitski kapetan duge plovidbe jutros stigao u Hrvatsku.

"To je važna i dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj", objavio je Grlić Radman. Šef hrvatske diplomacije kazao je da je Bekavac svo vrijeme boravka u zatvoru "pokazivao iznimnu snagu i dostojanstvo", kazao je. Ovaj ishod postignut je predanim radom vlade, premijera, ministarstva vanjskih poslova i pravosuđa te nadležnih državnih tijela, napisao je ministar.

"Posebno ističem doprinos djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Turskoj i cijele hrvatske diplomacije", dodao je.

"Oslobođenje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bismo zaštitili naše ljude u svijetu. Sada želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u krugu obitelji i najbližih", zaključio je Radman.

Imamo zadovoljstvo potvrditi kako je kapetan Marko Bekavac sigurno iz Turske stigao u Hrvatsku. To je važna i dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2023. bio je pritvoren u Turskoj, gdje je osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi… pic.twitter.com/EudSeiMaWK — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) August 9, 2025