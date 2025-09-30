GRIJETE LI VEĆ? Neki se žale na hladne radijatore, a dio Zagrepčana već uključio grijanje

Dio Europe zahvatio je hladni val i putuje prema Hrvatskoj, zbog čega će temperature na početku listopada biti i deset stupnjeva ispod prosjeka. No, sezona grijanja službeno još nije počela.

Zagrepčani se žale da su im radijatori hladni, a jutrima su temperature niske i u domovima je hladno.

Pitali smo stoga HEP toplinarstvo kad će krenuti sezona grijanja.

"Uključivanje grijanja u ogrjevnoj sezoni započinje na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti", odgovorili su nam pisanim putem u HEP-u pa napomenuli:

"Općim uvjetima nisu specificirani vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja. Slijedom toga, svakodnevno pratimo vanjske temperature zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će u skladu s istima tijekom ovog tjedna donijeti odluku o početku uključivanja grijanja."

Neki se već griju jer su podnijeli zahtjev

Ipak, iznimke postoje, neki od Zagrepčana već se griju.

"Općim uvjetima za isporuku toplinske energije također je propisano da isporuka toplinske energije za grijanje može započeti i kada to pisanim putem zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika. Sukladno tome, predstavnici suvlasnika zgrada imaju nam mogućnost podnijeti pisani zahtjev za uključivanjem grijanja u njihovoj zgradi putem elektroničke pošte toplinarstvo@hep.hr ili poštom na adresu Miševečka 15a, Zagreb", kažu u HEP-u i napominju:

"Predstavnici suvlasnika za dio zgrada takav zahtjev su već uputili i njima smo uključili grijanje."

99 zgrada nije spremno za grijanje

No, neki stanovnici Zagreba bi mogli ostati "na hladnom" i nakon što počne službena sezona grijanja.

"Na današnji dan (30. rujan, nap.a.) imamo 99 zgrada koje nisu spremne za grijanje jer krajnji kupci još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama u svojim stambenim ili poslovnim prostorima. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja unutarnjih instalacija grijanja trebaju nam dostaviti pisanu obavijest da su svi radovi na instalacijama završeni te da su spremne za prihvat toplinske energije", pojasnili su nam u HEP-u.

Prošle godine je za više od 130.000 krajnjih kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću sezona grijanja započela 3. listopada, a završila 19. svibnja.