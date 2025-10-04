Greta Thunberg navodno zlostavljana u izraelskom zatvoru nakon pokušaja dopremanja humanitarne pomoći Gazi

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, poznata po svom angažmanu u borbi protiv klimatskih promjena, tvrdi da je bila izložena grubom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je uhićena tijekom humanitarne misije koja je pokušala probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze, piše The Guardian.

Teški uvjeti u zatvoru

Prema dopisima koje je vidio britanski list, Thunberg je švedskim dužnosnicima ispričala da je bila smještena u ćeliji zaraženoj stjenicama te da nije dobivala dovoljno hrane ni vode. U e-mailu koji je švedsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo osobama bliskim Thunberg, službenik koji ju je posjetio u pritvoru naveo je da je Greta bila dehidrirana i pothranjena, te da je razvila osip koji povezuje s ugrizima stjenica.

"Rekla je da je sjedila satima na tvrdim površinama i da je bila izložena grubom postupanju", stoji u izvješću švedskog dužnosnika.

Optužbe o prisilnom fotografiranju

Drugi zatočenik navodno je izjavio kako su izraelske snage prisilile Thunberg da drži zastave dok su je fotografirali, iako nije poznato o kojim se zastavama radi. Prema izjavama drugih članova flotile koji su u međuvremenu oslobođeni, aktivistica je bila fizički napadnuta.

Turski aktivist Ersin Çelik izjavio je za agenciju Anadolu da su izraelski vojnici "vukli Gretu za kosu, udarali je i prisilili da poljubi izraelsku zastavu". Talijanski novinar Lorenzo D'Agostino dodao je da je Thunberg bila "umotana u izraelsku zastavu i paradirana kao trofej".

Thunberg je bila među 437 aktivista, zastupnika i odvjetnika koji su sudjelovali u tzv. Globalnoj Sumud flotili, koaliciji od preko 40 brodova koji su nosili humanitarnu pomoć za stanovnike Gaze.

Izraelske snage presrele su sve brodove između četvrtka i petka te uhitile sve članove posade. Većina njih trenutačno se nalazi u zatvoru Ketziot u pustinji Negev, poznatom po pritvaranju palestinskih zatvorenika.

Kršenja prava i reakcije

Organizacija Adalah navodi da su prava zatočenih aktivista „sustavno prekršena“, uključujući uskraćivanje vode, lijekova i pristupa odvjetnicima. Talijanski odvjetnici flotile potvrdili su da su zatočenici satima bili bez hrane i vode, osim paketa čipsa koji je, prema njihovim riječima, simbolično uručen Thunberg pred kamerama.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir posjetio je zatočenike u luci Ashdod i nazvao ih "teroristima", što je izazvalo dodatne kritike međunarodne javnosti.

Švedsko veleposlanstvo u Tel Avivu izvijestilo je da je posjetilo devet švedskih državljana u pritvoru te zatražilo da im se osigura hrana, čista voda i pristup pravnoj pomoći. "Naglasili smo potrebu za hitnim rješavanjem njihovih slučajeva i medicinskom skrbi", stoji u priopćenju švedskih vlasti, javlja The Guardian.

Izraelsko veleposlanstvo u odgovoru je odbacilo sve optužbe, nazvavši ih "potpunim lažima". "Svi zatočenici iz tzv. Hamas-Sumud provokacije imali su pristup vodi, hrani i medicinskoj skrbi. Njihova su prava u potpunosti poštovana u skladu s međunarodnim standardima", poručili su.

Ponovljeni pokušaj

Ovo nije prvi put da je Greta Thunberg uhićena tijekom pokušaja dopremanja humanitarne pomoći u Gazu – sličan incident dogodio se ranije ove godine, nakon kojeg je bila deportirana. Aktivisti upozoravaju da je ovoga puta postupanje izraelskih vlasti bilo znatno brutalnije te da se radi o "jasnoj poruci svima koji pokušaju pomoći Gazi".