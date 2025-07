GRDOSIJA IZRONILA IZ MORA U KRILU JESENICE Brod "Pacific" konačno izvučen: "Trebalo nam je oko dva i pol mjeseca"

Gotovo godinu dana nakon što je u prosincu 2024. potonuo u luci Krilo Jesenice, brod 'Pacific' napokon je izvučen na površinu. Riječ je o željeznom brodu – jahti dužine oko 50 metara, koji je tada u potpunosti potonuo, izazvavši zabrinutost zbog mogućeg izlijevanja nafte u more.

Prisjetimo se, u prosincu su vatrogasci DVD Dugi Rat već u 6:04 sati kontaktirali kolege iz DVD Gomilice sa zamolbom za slanje zaštitnih barijera, a o svemu je odmah obaviještena i Lučka kapetanija. Na teren je bio najavljen i dolazak lučkog inspektora radi procjene situacije.

Do 10 sati istog dana zaštitne brane su bile postavljene oko broda i u samoj luci, čime je spriječeno širenje moguće naftne mrlje.

"Potonuo je brod 'Pacific', što se tiče izlijevanja goriva to su male količine i stavljene su zaštitne rampe. On je potonuo na dubini od 16 metara, a zatvoreni su svi izlazi goriva iz broda. Zaista nema opasnosti za ekocid.

Brod je dužine otprilike 45 metara, i na velikoj dubini. Vlasnik traži način za dizanjem broda. Vjerujem da će relativno brzo krenuti s izvlačenjem broda", izjavio je tada za Dalmaciju Danas Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Danas, gotovo godinu dana kasnije, brod 'Pacific' konačno je izvučen iz mora. Detalje operacije otkrio je glavni ronioc Ivan Cokarić.

"Napokon je izašao, ali bio je zahtjevan zadatak. Trebalo nam je oko dva i pol mjeseca. Firma iz Zadra je radila ovo izvlačenje, a ovdje nas je bilo sedam do osam kako bi odradili posao do kraja. Već smo dva dana u akciji, još ne znamo sve detalje niti kakva će biti budućnost ovog broda, to je pitanje za vlasnika", izjavio je za Dalmaciju Danas glavni ronioc.

