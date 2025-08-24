Grdelin Mlađi osvojio Vučkovića dječju alku. Pogledajte našu veliku galeriju

U zaseoku Vučkovići u Brnazama danas je održana tradicionalna Vučkovića dječja alka, jedinstvena kulturno-turistička manifestacija koja se priređuje od 1955. godine po uzoru na Sinjsku alku.

Slavodobitnik ovogodišnjeg nadmetanja je Grdelin Mlađi, a njegov alkarski momak bio je Vatreni Poljubac. Njihov uspjeh izazvao je oduševljenje brojnih okupljenih mještana, gostiju i uzvanika, koji su ispunili Vučkoviće kako bi svjedočili ovoj pučkoj fešti s dugom tradicijom.

Kao i u „velikoj“ Alci, i ovdje su natjecatelji – alkarići – trčali alku po svim pravilima i ceremonijalima, odjeveni u replike viteških odora, dok se najveća razlika očituje u tome da se natjecati mogu samo dječaci do deset godina starosti koji nose prezime Vučković.

Dječja alka u Vučkovićima svake godine okuplja cijelu zajednicu te se održava u sklopu Dana Alke i Velike Gospe, u ozračju ponosa na slavnu pobjedu Sinjana nad Osmanlijama 1715. godine. Uz pjesmu, navijanje i dječju radost, još jednom je potvrđeno da ova manifestacija uspješno čuva i prenosi alkarsku tradiciju na nove naraštaje.