Grčku pogodio potres od 4.8 po Richteru

Potres jačine 4,8 po Richteru zatresao je u subotu područje Kalávryte u Grčkoj, izvijestio je Njemački centar za geoznanosti (GFZ). Prema podacima EMSC-a, potres je imao žarište na dubini od oko 10 kilometara. U početnim izvješćima spominjala se snaga od 6,3, ali naknadne analize potvrdile su slabiju magnitudu.

Na stranici EMSC-a svjedoci su opisivali svoje doživljaje. Jedan korisnik naveo je da je najprije čuo snažan zvuk, nakon čega se "čitava kuća počela tresti". Drugi je dodao kako je "sve ostalo na mjestu, uključujući pločice", te da se čini da je epicentar bio u selu Kouteli, nedaleko od Kalávryte.