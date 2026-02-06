Grčki mediji: Livaja je ponuđen Panathinaikosu

Marko Livaja (32), ikona Hajduka, ponuđen je Panathinaikosu. Ovo pišu grčki mediji zadnjeg dana prijelaznog roka u toj zemlji te dodaju da je tamošnji pali velikan zainteresiran za Livaju. Ova vijest pojavila se na dan kada u Grčku na liječnički pregled i potpis ugovora s Panathinaikosom putuje Adriano Jagušić (20). Ofenzivac Slaven Belupa potpisat će za novi klub uz odštetu od 5.2 milijuna eura, eventualne bonuse koji mogu ići do 800 tisuća eura i 20 posto odštete od idućeg transfera.

Paopantou, portal specijaliziran za Panathinaikos piše što se tiče Hajdukovog kapetana: "Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra dovesti ga. Hajduk je spreman na pregovore oko transfera. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, pa je zato htio i Tonija Fruka.

Nakon što mu je ponuđen Livaja, u klubu su postali zainteresirani za njega. Livaja je poseban slučaj u Hajduku, ali klub ga je voljan pustiti. Panathinaikos je zainteresiran za transfer, ali i za posudbu. Dokle god su Hrvati voljni pregovarati, sve je moguće. Panathinaikos želi Livaju i svi scenariji se razmatraju. U Hrvatskoj ističu da Livaja, koji ima 32 godine i ugovor do ljeta 2027., može otići i da je njegova moguća destinacija Grčka."

Livaja je tijekom inozemne karijere najbolje igrao u Grčkoj

Livaja je iz Hajduka otišao kao tinejdžer, u ljeto 2010. i to u Inter. U inozemstvu je igrao još za Atalantu, Empoli, Rubin Kazan, Las Palmas i AEK, u kojem je ostavio najveći trag. Od ljeta 2017. do veljače 2021. za grčkog velikana odigrao je 147 utakmica, postigao 42 i namjestio 29 golova te osvojio titulu 2018, prenosi Index.

Legenda je pod Garcijom postala rezerva

Upravo se iz Grčke zatim vratio u Hajduk u veljači 2021. Od tada je postao legenda Hajduka sa 187 utakmica, 97 golova i 46 asistencija. Kao kapetan vodio je Hajduk do osvajanja Kupa 2022. i 2023. Dva puta je bio najbolji strijelac SHNL-a, u sezonama 22/23 i 24/25, kada je postigao po 19 golova.

Međutim, Livaja je ove sezone pod trenerom Gonzalom Garcijom od nezamjenjivog postao rezerva. Ima 17 nastupa, četiri gola i tri asistencije, ali i samo šest prvenstvenih nastupa kao starter. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 3 milijuna eura.

Panathinaikos je pali velikan

Panathinaikos je 20 puta bio grčki prvak, ali posljednji put to je uspio još 2010. Trenutačno je na petom mjestu sa 17 bodova manje od vodećeg Olympiakosa. Momčad Rafe Beniteza prema Transfermarktu vrijedi 80.9 milijuna eura. Najskuplji igrač je marokanski ofenzivac Anass Zaoury (25), koji vrijedi osam milijuna eura. U Panathinaikosu igra i hrvatski stoper Tin Jedvaj (30).