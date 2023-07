Grčka usred sezone masovno spušta cijene, a Hrvatska? Hotelijer: "Naši gosti su zadovoljni cijenama na Jadranu"

Ekonomist Neven Vidaković i hotelijer Dragan Štimac govorili su u Studiju 4 HTV-a o potencijalnom padu cijena hrane, te situaciji u gospodarstvu i turizmu. Vidaković se osvrnuo na stanje u energetskom sektoru i razloge za poskupljenje nafte.

"Ako gledamo samo ovo što se događa, promjena cijena, ona nije velika, što se tiče globalnih kretanja, ako postoji ratni sukob u Ukrajini, onda je gospodarski sukob na cijenama nafte. Ove godine sva tržišta imaju trend, jedino tržište koje nema trendove je tržište nafte", kazao je.

"S jedne strane imate zemlje BRICS-a koje nastoje smanjiti ponudu kako bi narasla cijena. S druge stranke je SAD, koji nastoji zadržati cijene nafte. Cijena nafte koja je toliko drugo nepromijenjena pokazuje koliko se sile sudaraju", nastavio je.

"Cijene se dižu na razini Hrvatske"

Komentirao je i tezu da Kina zapravo kontrolira cijene energenata na svjetskim tržištima. "Prva stvar je, dobili ste objavu da Rusija prodaje energente u bescjenje. Mi to u stvarnosti ne znamo.Nismo vidjeli platnu transakciju. Ne znamo je li to istina ili dezinformacija", naglasio je.

"Što se tiče devalvacije rublje, njihova ekonomija je zauzdala inflaciju, devalvacija njihov izvoz čini povoljnijim. Mi ne znamo gdje ruska nafta transakcijski ide i kome se prodaje. Jako je teško razlikovati što je informacija, a što propaganda tajnih službi. Oscilacije su na burzi bile nekoliko postotaka u pet sati", dodao je.

Vidaković tvrdi da se realni rast cijena može vidjeti već sada, a ako je do porasta došlo nedavno, morat će se čekati novi podaci. "Ovisi kada su se dizale cijene. Ako su se dizale u 4. mjesecu to se već vidi u podacima. Ako se dižu sada, to se ne može vidjeti. Kada govorimo o cijenama, one se dižu na razini Hrvatske. Impulsi inflacije postoje. Početkom godine smo imali indeksaciju cijene telekoma, što je opet diglo cijene. Ti impulsni valovi bi u teoriji trebali biti sve manji", naveo je.

"Rast cijena nadoknađujemo padom standarda"

Hotelijer Štimac je poručio da su gosti zadovoljni cijenama usluga na Jadranu. "Svaki dan razgovaram s gostima. Moram reći da se gosti ne tuže na cijene i na ono što su dobili. Primjećujem da je feedback dobar. Mogu govoriti samo za objekte gdje radim. Taj dio je pozitivan i optimističan. Cijela priča se vrti oko toga dobiju li gosti ono što očekuju i žele", uvjeren je.

Osvrnuo se i na glasine o spuštanju cijena kako bi se izbjegle rupe u rezervacijama. "Imam informacije koje to potvrđuju, ali nama na pamet ne pada spuštanje cijena. Dobro se držimo. Postoje dani kada je manja popunjenost, ali sve ostalo funkcionira normalno", rekao je.

Vidaković vjeruje kako je eventualno smanjivanje cijena u Grčkoj "kriva odluka". "To se moralo dogoditi. Ako se funkcionira da će se dva ili tri mjeseca generirati prihodi za ostatak godine, kažete da su troškovi skočili kako bi se namirili za ostatak godine", naglasio je.

"Zaboravljamo da imamo inflaciju veću od 20% kumulativno u dvije godine. Netko to mora nadoknaditi, a nitko ne želi dobrovoljno spustiti vlastiti standard ili način života. Mi smo sada u fazi gdje preko rasta cijena nadoknađujemo pad standarda", napomenuo je.

"Grčka je donijela krivu odluku"

"Imaju dvije stvari koje treba raščistiti, živimo u viralnom svijet, ovo što smo imali s plaćanjem taxi-ja 700 eura nam se obija o glavu. Drugo, saznat ćemo koliki je utjecaj rasta cijena na dolazak gostiju tek sljedeće godine. Kada gost dođe prvi put i vidi cijene, neće se pokupiti", siguran je.

"Moramo znati da kada se pogleda karta: Italija, Slovenija, Grčka, Turska i Albanija, mi se borimo za taj bazen gostiju. Kada zbog našeg ponašanja i rasta cijena izgubimo gosta, jako teško ćemo ga vratiti. Vjerujem da bi dio turista mogao zaobići Hrvatsku, to se događalo i prije", kazao je.

"Što se tiče Grčke, kao primjera, ako su oni sada odlučili spuštati cijene, to znači da su napravili krivu odluku. Što se tiče konkurencije, moramo gledati druge države u Sredozemlju. Mi smo jedan dobar konkurent pa čak i po cijenama. Još uvijek smo pristupačna zemlja", istaknuo je.

"Mi smo na vrijeme zapošljavali"

Vidaković smatra kako uvođenje eura "nije razlog" za pad standarda i potrošnje. "Što se tiče standarda, rekao sam, pad 10% prije uvođenja eura i pad 10% nakon uvođenja eura. To nema veze s uvođenjem eura, to ima veze sa stanjem ekonomije. Jako jednostavno, čuli smo za hiperinflaciju, ali ne i za hiperdeflaciju. Ako dođe do korekcije cijena, neke cijene će pasti, ali neće biti povratka na staro", predviđa.

Uvjeren je kako nikada ne učimo iz iskustva od prethodnih godina. "Kada imate u ekonomiji primjer da smo mi naučili nešto iz prošle godine. Ovo što vi pitate je posljedica države koju smo mi kreirale, mi imamo problem jer je 300 tisuća ljudi otišlo iz države. To je cijena demografije. Pitanje demografije je preozbiljno da se ne plati ozbiljna cijena", ustvrdio je Vidaković.

"Mi smo na vrijeme zapošljavali i danas zapošljavamo. Većina zaposlenih su domaći, a što se tiče ovog perioda, svakodnevno zapošljavamo, ova tema je jako bitna. Mislim da same cijene jesu upitne, međutim onaj tko dobije ono što očekuje, on će se vratiti i bit će zadovoljan. Problem nastaje kada gosti ne dobiju ono što očekuju", zaključio je Štimac.