GRBIN UVJEREN DA ĆE SDP POSTIĆI USPJEH NA IZBORIMA O Plenkoviću: "Strah ga je jer zna da ga čeka poraz"

Peđa Grbin, predsjednik SDP-a i premijerski kandidat te stranke, gostovao je u N1 Dnevniku, gdje je komentirao trenutnu političku situaciju u Hrvatskoj.

O Aktualcu

Najprije se osvrnuo na saborsko aktualno prijepodne, koje su obilježile oporbene optužbe na račun primjera i njegove Vlade.

“Plenković je prema hrvatskim građanima i predstavnicima medija pokazao potpuni prijezir. Prije nekoliko dana zavapio je za time da su rumunjski novinari bolji od hrvatskih jer oni znaju postavljati prava pitanja. Danas je za hrvatske medije rekao da su rusofili, a tako bude sa svima tko mu postavi teška pitanja.

Tako je danas bilo i u Hrvatskom saboru. Pitaš ga nešto i on te krene vrijeđati. To je sukus Plenkovićeve vladavine, kad ga se pojavi pred teškim pitanjem, on okreće na uvredu”, rekao je.

O Plenkoviću

Odgovorio je i Plenkoviću na komentar da je Grbin “premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata“.

“To je strah jer zna da ga čeka veliki poraz na sljedećim parlamentarnim izborima”, kazao je, primijetivši potom da Plenković nije odgovorio na njegove informacije da građanima kasne rješenja o imovinama.

“Plenkoviću je i to ništa, kao što mu je ništa afera u HEP-u, kao što je ništa korupcija koja je okovala njegovu stranku. U ovom trenutku me zastupnički identitet ne štiti i ako sam rekao nešto uvredljivo za njega, neka me slobodno tuži i neka traži od mene novac, kao što je najavio njegov prethodnik Karamarko“, kazao je.

O spornom plakatu

Osvrnuo se i na plakat SDP-a koji se odnosi na mirovinsku reformu, a na kojem se u nečijem navodnom citatu kao rješenje za probleme umirovljenika spominje “štrik oko vrata”.

“Svjedočanstva ljudi koji teško žive i jedva spajaju kraj s krajem, prenosit ćemo, kao što sam danas prenio svjedočanstvo jedne građanke koja ima problem s HZMO-om. To je način da hrvatskoj javnosti prenesemo da postoji ozbiljan problem koji treba početi sustavno rješavati. Ne vatrogasnim mjerama. Da, ljudima će ovaj peti paket mjera donijeti privremeno olakšanje, ali nama treba sustavna borba s inflacijom, niskim standardom građana… Plenkovićeva Vlada u svojih sedam godina to nije uspjela”, kazao je.

“Ne radi se o reklami, radi se o svjedočanstvu. Ako dobijemo svjedočanstva ljudi koja su teška i bolna, mi ćemo ih podijeliti jer mislimo da hrvatski građani zaslužuju znati kako dio Hrvata živi”, dodao je.

O parlamentarnim izborima

Na upit hoće li biti novi hrvatski premijer i pobijediti Andreja Plenkovića na izborima, kazao je: “Naravno.”

“Jednostavno je. Pobijedit ćemo zato što imamo stranku kojoj su u fokusu ljudi, a to je SDP. S druge strane imamo stranku koja želi samo pomoći sebi i svojima. S jedne strane imamo stranku koja želi i zna riješiti problem hrvatskih umirovljenika, a s druge strane imamo stranku koja samo zna za vatrogasne mjere. Konačno, zato što imamo stranku koja je osuđena za korupciju i organizirani kriminal i koja je okovala hrvatsko društvo, gdje mi većinu našeg vremena moramo utrošiti na priču o njihovim aferama”, dodao je.

O kampanji SDP-a

Grbin je također naglasio svoje prioritete u kampanji. Istaknuo je da će se fokusirati na rješavanje stvarnih problema građana, uključujući povećanje mirovina, besplatne vrtiće te rješavanje stambenog pitanja.

“Ono što je ključno je pokazati građanima kakva Hrvatska može biti. Ne obećavati 8.000 eura, kako je to radila Kolinda Grabar-Kitarović, ali govoriti o stvarnim pomacima koje možemo napraviti”, kazao je Grbin dodajući: “Ni jedna druga politička opcija osim SDP-a ne nudi rješenje za stvarne probleme s kojima se ljudi suočavaju svaki dan. To će nam biti fokus u kampanju – stvarni život ljudi, njihovo dostojanstvo i kako osigurati da ljudi u Hrvatskoj mogu normalno i dostojno živjeti. To je to.”

O protukandidatima

Na pitanje o mogućim partnerima nakon izbora, Grbin je istaknuo da će pregovarati s onima koji dijele njihove vrijednosti i žele poboljšati život građana.

“Idemo u ove izbore, ići ćemo s najboljim programom, s onime što je najbolje za građane ove zemlje i time ćemo ostvariti rezultat koji će od oporbenih stranaka sigurno biti najbolji. Nakon toga ćemo pregovarati sa svima onima koji dijele naše vrijednosti, koji žele osigurati da građani ove zemlje žive bolje i da svi u ovoj zemlji imaju jednaka prava. To su temelji na kojoj ćemo graditi buduću vladu – standard građana i ravnopravnost”, rekao je.

Međutim, HDZ kao stranka koja je “opljačkala ovu zemlju” ne dolazi u obzir kao partner, kazuje Grbin. “Što se tiče drugih, ako su spremni prihvatiti vrijednosti koje smo stavili pred njih, onda smo spremni pregovarati, a hoćemo li se dogovoriti, dalek je put do toga”, dodaje za N1.

Konačno, Grbin je izrazio uvjerenje da će SDP postići uspjeh na izborima i uspjeti formirati Vladu. Na upit što će se dogoditi u slučaju da ne dođe do toga, jasno je kazao: “Drugog slučaja neće biti. Ovo će biti uspjeh za nas i korak u pravom smjeru za Hrvatsku.”