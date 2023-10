Grbin o aktualnim temama i cijenama: "Idem u dućan i ponekad se šokiram. Jedna me stvar posebno izula iz cipela"

Predsjednik SDP-a i njegov kandidat za premijera Peđa Grbin na gostovanju u Dnevniku Nove TV osvrnuo se na izjave premijera Andreja Plenkovića.

"Mi govorimo o gospodarstvu, on se hvali o rafalima. Neka mi objasni kako će bilo kojem građanu u Hrvatskoj plaća i mirovine biti veće zato što smo mi kupili rafale. On opet pokazuje da uopće ne razumije hrvatsko gospodarstvo. Naše gospodarstvo je previše orijentirano na turizam i to je potrebno promijeniti", rekao je Grbin.

"Ja kada govorim o djelu koji se odnosi na inflaciju, uvijek ću pohvaliti onaj dio koji se odnosi na subvencioniranje cijena energenata jer se na taj način direktno pomoglo hrvatskim građanima, ali brojne druge stvari su rezultirale time da imamo drugu najveću inflaciju u eurozoni. I to je realnost. Kad govorimo o turizmu, mi smo se orijentirali na sreću, sreću što smo ovdje, sreću što živimo ovdje blizu ovako divnog mora, sunca, a što je s razvojem, ulaganjem u investicije, na to se zaboravilo", dodao je i poručio da zna da se premijer s njim ne bi složio.

"Ovaj tjedan koji dolazi raspravljat ćemo o proračunu koji je od početka godine do danas narastao za tri milijarde eura, a mi nemamo praktički niti jednu dugoročnu mjeru, niti jednu reformu, ništa što bi taj novac oplemenilo za buduće generacije.

Predsjednik SDP-a istaknuo je da oni vide rast plaća kroz reformu sustava za porez na dobit.

"Kriteriji su jednostavni, ako poslodavac odluči dio svoje dobiti podijeliti s radinicima i isplaćivati im veće plaće koje odstupaju od prosjeka u toj grani, ako se odluči više posvetiti investicijama, za to će biti honoriran", objasnio je i dodao da nisu svi poslodavci isti te da se zna koji je prosjek plaće u svakoj grani.

Pazit će i na to da uprava sama sebi ne digne plaću i da se time ne digne prosjek za cijelu tvrtku.

"Taj program će se itekako dorađivati jer sve te brojke ovise o onom trenutku kad on bude implementiran i ono što je danas nije isto što je bilo 2020., niti je isto kao što će biti 2024. Tablice će se morati kontinuirano prilagođavati stvarnom stanju na gospodarskom tržištu i time ćemo osigurati da država stane iza poslodavaca koji su spremni dizati plaće. Recimo banke, koje su ostvarile ekstraprofit u ovo vrijeme inflacije, njih ćemo opaliti porezom na ekstraprofit", napomenuo je Grbin.

"Idem u dućan i ponekad se šokiram"

Grbin se osvrnuo i na izjavu ministra finacija Marka Primorca da ne stigne ići u dućan te se dotaknuo inflacije.

"Idem u dućan i ponekad se šokiram, a kako imamo i dijete jedna od stvari koja me posebno izula iz cipela je da neke vlažne maramice koje kupujemo su s 10 kuna za pakiranje došle ne tri eura. Znači, s 10 kuna na 25 kuna. Ne možeš vjerovati kako je došlo do toga, a da ne govorimo o drugim stvarima od kruha mlijeka pa nadalje", izjavio je Grbin i rekao da bira gdje ide te da zajedno sa suprugom vrlo dobro prati akcije.

"Stanje u stranci je dobro, nema bura, mi smo potpuno koncentrirani na ovo što je pred nama, na godinu koja dolazi i koncentrirani smo na to da govorimo o stvarima koje su građanima bitne", nastavio je predsjednik SDP-a.

"Ta koncentracija i dalje stoji na 12,4 posto", poručila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović na što je Grbin odgovorio: "Narast će."

"Kada budu izbori, onda ćemo o tome govoriti. Mi pomake vidimo, ne radite vi jedini ankete, mi vidimo da ide na bolje", rekao je Grbin.

"Ono što smo najviše krivo radili je bilo kad smo se svađali, sada toga nema, koncetrirani smo na ono što je bitno građanima, to ćemo u kampanji prezentirati građanima. Od programa za vrtiće, programa za mirovine to su stvari s kojima želimo izaći pred ljude, ali to su stvari koje želimo nametnuti u kampanji, a ne prepucavanje. Sad sam malo prije čuo Plenkovića kako opet vrijeđa i spušta politiku na tu razinu iz koje je mi želimo izvući. Mislim da njegovu razinu vrijeđanja nisam dosegao, niti planiram. ", napomenuo je.

Grbin je poručio da je s predsjednikom Zoranom Milanovićem u dobrim odnosima te da razgovaraju kad za to ima potrebe te da niti on niti Milanović ne prepričavaju ono što su si međusobno rekli.

Potvrdio je i da ako ne postane premijer da će dati ostavku na čelu stranke.

Iako je novinarka pokušala saznati je li prije mjesec, dva ponudio ostavku u SDP-u, Grbin je to demantirao. "Pitali ste me tri puta i ja sam vam tri puta odgovorio", izjavio je Grbin.