Granična policija kod Imotskog zaustavila vozača: Odbio test na drogu, uhićen i doveden na sud

Sud ga je pustio na slobodu

U ponedjeljak, 8. prosinca 2025.godine oko 9,20 sati u mjestu Glavina Donja policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su 45-godišnjeg vozača koji je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Uhićen je i odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti će biti naknadno donesena.

