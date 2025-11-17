Granična policija BiH uvodi strože kontrole za vozila iz inozemstva

Vozila s inozemnim registracijama uskoro će na izlasku iz Bosne i Hercegovine prolaziti dodatnu provjeru Granične policije BiH. Ako je vozilo u toj zemlji počinilo prometni prekršaj, a kazna nije plaćena, neće moći napustiti BiH, priopćili su u ponedjeljak iz Agencije za identifikacijska dokumenta (IDDEEA).

Agencija je objavila da je za potrebe Granične policije pokrenut novi web servis koji omogućuje uvid u prekršaje u stvarnom vremenu.

„Aplikacija Graničnoj policiji BiH daje trenutačan pregled svih prekršaja vezanih uz pojedino vozilo na teritoriju BiH, što jamči da osobe s neplaćenim kaznama neće moći prijeći granicu dok dug ne bude podmiren“, naveli su.

Do sada policija nije imala mogućnost slanja kazni u inozemstvo za prekršaje stranih vozila, pa se naplata mogla provoditi samo tijekom redovnih policijskih kontrola u prometu.

„Uvođenjem ovog sustava osigurava se učinkovitija kontrola i naplata prekršaja počinjenih u BiH“, poručili su iz IDDEEA-e.