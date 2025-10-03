Gradu Splitu dodijeljena bespovratna sredstva za projekt izgradnje i opremanja školske dvorane OŠ Sućidar

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu zamjenici gradonačelnika Splita Matei Dorčić Ugovor „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026..

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Splitu pripalo je 3.752.495,85 eura, a sredstva su namijenjena projektu dogradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Sućidar

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radovi na izgradnji školske sportske dvorane već su u punom zamahu, a njihov završetak omogućiti će stvaranje svih preduvjeta za prelazak škole u jednosmjenski rad. Nova dvorana značajno će unaprijediti uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, sportske aktivnosti i brojne izvannastavne sadržaje, čime će učenici dobiti kvalitetniji i potpuniji obrazovni proces.

OŠ Sućidar jedna je od najvećih gradskih osnovnih škola, koju pohađa više od 800 učenika. Izgradnjom moderne sportske dvorane stvorit će se preduvjeti da svi učenici imaju jednake mogućnosti za rad u jednoj smjeni, što će doprinijeti boljoj organizaciji nastave, ali i kvaliteti obiteljskog i društvenog života.

Grad Split ovim ulaganjima nastavlja provoditi planove usmjerene prema suvremenom, funkcionalnom i uključivom obrazovanju, u skladu s nacionalnim i europskim razvojnim prioritetima.