Gradsko vijeće Splita jednoglasno prihvatilo sve prijedloge za nagrade Grada: Evo tko su ovogodišnji dobitnici

Gradsko vijeće Grada Splita je na 12. sjednici jednoglasno prihvatilo sve prijedloge Komisije za dodjelu nagrada Grada Splita. Riječ je o priznanjima koja će laureatima biti uručena tradicionalno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana grada i blagdana svetog Dujma. Prijedloge odluka vijećnicima je predstavio Igor Stanišić, predsjednik Komisije za javna priznanja, a odnosili su se na dodjelu nagrada za životno djelo, osobnih nagrada te skupnih nagrada Grada Splita za 2025. godinu. Svi prijedlozi prošli su jednoglasno.

Četvero dobitnika nagrade za životno djelo

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedloge da se Nagrada Grada Splita za životno djelo u 2025. godini dodijeli prof. Olgi Granić, Žanu Ojdaniću posmrtno, Branku Ivandi posmrtno te prof. dr. sc. Jakovu Dulčiću. Riječ je o najvišem gradskom priznanju koje se dodjeljuje pojedincima za izniman doprinos Splitu i njegovu društvenom, kulturnom, znanstvenom i javnom životu.

Jednoglasnu podršku vijećnika dobili su i prijedlozi za dodjelu osobnih nagrada Grada Splita za 2025. godinu. Ove godine primit će ih Ana Zaninović, Lucija Zaninović Kuzmanić, Kruno Peronja, Tonči Banov i Špiro Gruica. Time je Gradsko vijeće odalo priznanje pojedincima koji su svojim radom i postignućima ostavili značajan trag u različitim područjima života grada.

Skupne nagrade za udruge, službe i društva

Među dobitnicima skupne nagrade Grada Splita za 2025. godinu, također potvrđenima jednoglasno, nalaze se Jedriličarski klub Split, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, Kulturno-umjetničko društvo željezničara "Filip Dević" Split, Športsko-rekreativna udruga osoba i djece s invaliditetom "Vjeruj i djeluj” te Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "Srce" Split.

Ovim priznanjima Grad Split nagrađuje kolektive i organizacije koje svojim djelovanjem doprinose razvoju zajednice, promicanju solidarnosti, sporta, kulture i društvene uključenosti.

Svečana dodjela uskoro

Svi ovogodišnji laureati službeno će primiti nagrade na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, koja će se održati u sklopu obilježavanja Dana grada i blagdana svetog Dujma.