Gradsko vijeće odlučuje o povratku sportskih spektakala: U proračunu 5 milijuna eura za Arenu

Na sjednici Gradskog vijeća Splita koja će se održati ovog petka, vijećnici će, među ostalim, glasati o povratku velikih sportskih događaja i manifestacija u grad, ali i o proračunu za 2026. godinu koji donosi niz kapitalnih projekata.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je u proračunu osigurano 5 milijuna eura za otkup bankovnih potraživanja, čime bi se splitska Arena, nakon dugog niza godina, ponovno vratila u vlasništvo građana.

– U proračunu za 2026. godinu osigurali smo 5 milijuna eura kako bi se Arena napokon vratila u ruke građana – poručio je Šuta.

Naglasio je i kako je priuštivo stanovanje za mlade jedan od ključnih prioriteta gradske uprave, zbog čega su osigurana značajna sredstva za izradu projektne dokumentacije za stanove.

Osim toga, u proračunu je predviđeno čak 18 milijuna eura za izgradnju prometnica, što bi trebalo ubrzati realizaciju važnih infrastrukturnih zahvata na području grada.

Gradonačelnik je na kraju pozvao sve gradske vijećnice i vijećnike da podrže proračun za 2026. godinu kako bi se, kako je istaknuo, zajedno realizirali ovi i brojni drugi strateški projekti za Split.

Odluke koje će biti donesene na sjednici Gradskog vijeća mogle bi imati dugoročan utjecaj na razvoj grada, posebice u segmentima sporta, stanovanja i infrastrukture.