Gradsko vijeće odlučilo uvjerljivom većinom, Spaladium Arenu kupuje se za pet milijuna eura!

Amandman Bojana Ivoševića nije prošao, a prošla je odluka za kupnju Spaladium Arene za pet milijuna eura s 19 glasova ZA od 28 prisutnih - suzdržani su bili vijećnici Centra.

U raspravu oko kupnje se ranije uključio i Jakov Prkić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

-Sve smo već rekli i zaključili, ali ovdje je najmanji problem novac jer smo na Žnjanu potrošili milijune zbog žurbe. Zanima me međutim kako će se upravljati nakon što se jednom kupi, nakon što se renovira? Hoće li potpasti pod Javnu ustanovu Športski objekti?

Ne daj Bože njima dati na upravljanje, to bi bila katastrofa... Što se tiče uključivanja Vlade, evo osigurač imamo, iduća promjena vlasti i sve je vaše. - sarkastičan je bio Prkić.

Što je pogodilo Ivoševića koji je uzvratio 'kako nema moralno pravo jer je digao ruku za rebalans, a on nema cijenu za koju će ići s HDZ-om'. Na što je Prkić samo konstatirao kako se Ivošević lako naljuti kad se njega jedva dotakne malom ironijom, dok on može 'šamarati' lijevo i desno, sve redom i to je sve OK...