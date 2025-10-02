Gradski zbor Brodosplit traži nove članove: Audicije za najtrofejniji hrvatski amaterski zbor

Najtrofejniji hrvatski amaterski zbor, Gradski zbor Brodosplit, otvorio je audicije za nove članove u dobi od 18 do 40 godina. Pod umjetničkim vodstvom maestra Vlade Sunka, ovaj splitski ansambl već desetljećima niže uspjehe na svjetskoj sceni, a sada poziva mlade glazbene entuzijaste da im se pridruže.

Olimpijski pobjednici i svjetski prvaci u zborskom pjevanju poznati su po bogatom repertoaru koji obuhvaća klasičnu, tradicionalnu i modernu glazbu – od Cherubinijevog Requiema i Papandopulove Muke Gospodina našega Isukrsta, preko Stipišićevog Uskrsnuća, pa sve do djela samog Sunka, poput Zlata Gospine milosti i Misse za zbor i orkestar.

“Pjevanje u našem zboru nije samo učenje nota i koncerti na svjetskim pozornicama, nego i druženje, putovanja te ulazak u zajednicu koja povezuje generacije”, poručuju iz Gradskog zbora Brodosplit.

Audicije će se održati 6., 7. i 9. listopada u 20 sati u prostorijama zbora na Hrvojevoj 1 (jugoistočna kula Dioklecijanove palače). Kandidati ne moraju znati čitati note – dovoljni su dobar sluh, lijep glas i volja za pjevanjem.

Svi zainteresirani mogu izabrati termin koji im najviše odgovara, a dodatne informacije dostupne su na kontakt broju 099 208 0050.