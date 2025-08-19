Gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban primili sudionike IV. Međunarodnog festivala folklora u Splitu

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban upriličili su danas svečani prijem za brojne sudionike IV. Međunarodnog festivala folklora, koji se od 19. do 23. kolovoza održava u Splitu. Na prijemu su nazočili i predstavnici organizatora predvođeni Eminom Sarajlićem, direktorom Festivala i predsjednikom Folklornog ansambla "Jedinstvo".

Tom je prigodom istaknuta važnost Festivala koji već četvrtu godinu zaredom okuplja folklorne skupine i ansamble iz različitih dijelova svijeta, stvarajući most između kultura te promovirajući bogatu nematerijalnu baštinu kroz ples, pjesmu i narodnu nošnju. Festival, osim što pridonosi očuvanju i prenošenju tradicije na mlađe generacije, značajno doprinosi i obogaćivanju kulturno-turističke ponude Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik Šuta i župan Boban izrazili su zadovoljstvo što je upravo Split domaćin ovog događanja, naglasivši kako Festival ne samo da promiče vrijednosti tradicije i zajedništva, nego i pozicionira grad kao destinaciju koja gostima nudi sadržaje daleko bogatije od klasičnog modela turizma temeljenog na "suncu i moru".

"Split svoj turizam treba temeljiti na kulturi, a i sportu. Imamo što pokazati u kulturi", poručio je, među ostalim, gradonačelnik Šuta.

Direktor Festivala Emin Sarajlić zahvalio je Gradu Splitu i Županiji na potpori, naglasivši kako je međunarodna dimenzija manifestacije pokazatelj da se folklor može doživjeti kao univerzalni jezik razumijevanja i prijateljstva među narodima.

Festival folklora, koji će se kroz pet dana održavanja odvijati na nekoliko gradskih lokacija, donosi bogat program nastupa, radionica i svečanih mimohoda, čime Split dodatno oživljava u razdoblju vrhunca turističke sezone.