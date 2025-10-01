Gradonačelnik Šuta uručio Medalje Grada Splita zaslužnim policijskim službenicima

U Gradskoj vijećnici Splita danas je održana svečana ceremonija u sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila, zaštitnika policije. Gradonačelnik Tomislav Šuta tom je prigodom dodijelio javno priznanje „Medalju Grada Splita“ policijskim službenicima Ivanu Bakušiću (Prva policijska postaja Split), Dajani Ljaljić (Druga policijska postaja Split) i Tonču Bakoti (Postaja prometne policije Split).

Svečanosti su prisustvovali načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, načelnica Prve policijske postaje Split Ana Čepić, načelnik Druge policijske postaje Split Mislav Filipović Grčić te zamjenik načelnika Postaje prometne policije Miroslav Ugrina.

Gradonačelnik Šuta čestitao je nagrađenima i zahvalio svim policijskim službenicima na predanom radu za sigurnost građana.

„Ovo je prigoda da istaknemo i odličnu suradnju Grada Splita i Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Sigurnost i povjerenje građana u policiju važan su element našeg društva“, poručio je Šuta.

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević zahvalio je Gradu Splitu na podršci i naglasio da priznanje policijskim službenicima potvrđuje koliko se njihov rad cijeni. U ime nagrađenih policajaca zahvalio se Ivan Bakušić, istaknuvši da je priznanje poticaj za daljnji rad i služenje građanima.

Osim Medalja, gradonačelnik Šuta dodijelio je i zahvalnice Grada Splita policijskim službenicama PU splitsko-dalmatinske koje su 28. ožujka ove godine, tijekom oružane pljačke banke, pokazale iznimnu hrabrost i profesionalnost. Time je još jednom naglašena važnost policijskog rada u očuvanju sigurnosti građana u najzahtjevnijim situacijama.