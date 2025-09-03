Gradonačelnik Šuta: "Split ne smije biti talac jedne tvrtke – vrijeme je za velike promjene"

Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća posvećenoj situaciji u Brodosplitu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako Grad mora preuzeti veća upravljačka prava nad koncesijskim područjem brodogradilišta.

„Jasno smo poručili da Grad Split može i mora upravljati dijelom koncesijskog područja posrnulog škvera. Neprihvatljivo je da drugi grad u Hrvatskoj bude taoc jedne tvrtke ili pojedinca, dok dugovi i neispunjene obveze godinama opterećuju naše građane“, naglasio je gradonačelnik.

Kako je istaknuo, zaključci sa sjednice bit će upućeni predsjedniku Vlade i nadležnom ministru, uz zahtjev da se Splitu omogući veći utjecaj i kontrola nad vlastitim resursima.

„Vrijeme je da pokrenemo Split“, zaključio je Šuta.