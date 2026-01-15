Gradonačelnik Šuta: Split je izgubio istaknutog sportaša i trenera

Grad Split i sportska javnost s tugom su primili vijest o iznenadnoj smrti Ante Grgurevića, bivšeg košarkaša i trenera, koji je ostavio dubok i trajan trag u splitskoj i hrvatskoj košarci.

Tim je povodom gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uputio izraze sućuti, istaknuvši kako je njegovim odlaskom Split izgubio istaknutog sportaša, predanog trenera i čovjeka koji je bio uzor mladim generacijama. Grgurević je, naglasio je gradonačelnik, bio iznimno poštovan i omiljen, a njegov doprinos sportu i radu s mladima ostavio je neizbrisiv trag u sportskoj zajednici.

„Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u našoj zajednici“, poručio je Šuta, izrazivši iskrenu sućut obitelji, prijateljima, sportskim kolegama te svima koji su ga poznavali i cijenili.

Ante Grgurević ostat će zapamćen kao sportaš i trener koji je svojim znanjem, predanošću i ljudskim pristupom dao značajan doprinos razvoju košarke u Splitu, a njegov će se doprinos gradu i sportu trajno pamtiti.