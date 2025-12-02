Gradonačelnik Šuta na konferenciji LiberatoTalk: “Obrazovanje je temelj uključivog društva”

U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, udruga Liberato uz podršku Grada Splita, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilišta u Splitu, organizirala je petu konferenciju LiberatoTalk pod ovogodišnjom temom „Snaga mladih: obrazovanje kao temelj inkluzije“.

Konferencija je okupila predstavnike mladih, civilnog društva, akademske zajednice i javnih institucija kako bi se otvorio dijalog o inkluzivnom obrazovanju, pravednim mogućnostima te aktivnoj ulozi mladih u društvu.

Gradonačelnik Tomislav Šuta tom je prilikom naglasio kako je obrazovanje ključno za izgradnju uključivog i solidarnog društva, posebno za mlade koji se suočavaju s različitim oblicima prepreka. Istaknuo je da Grad Split podržava projekte koji doprinose ravnopravnom pristupu obrazovanju i većoj vidljivosti mladih s invaliditetom.

LiberatoTalk iz godine u godinu postaje važna platforma koja potiče suradnju između institucija i organizacija te pruža prostor mladima za izražavanje vlastitih stavova i iskustava. Organizatori poručuju da je cilj nastaviti jačati kulturu inkluzije kroz konkretne inicijative i kontinuiran dijalog.