Gradonačelnik Splita se slikao s Gospodinom Savršenim i Majom Šuput

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova supruga sinoć su bili na koncertu Maje Šuput održanom na Kampusu u Splitu. Uz veselu atmosferu i rasplesanu publiku, Šuta i supruga pridružili su se brojnim Splićanima koji su došli poslušati popularnu pjevačicu, poznatu po energičnim nastupima i kontaktu s publikom.

Nakon koncerta, par je imao priliku susresti se s Majom iza pozornice, gdje su se i fotografirali u društvu Šime Eleza, koji je također bio među uzvanicima.

Fotografija ekipe ubrzo se proširila društvenim mrežama, a raspoloženje na licima pokazuje da su svi zajedno uživali u večeri ispunjenoj glazbom i dobrim vibracijama.

Maja Šuput koncertom na Kampusu još jednom je potvrdila status jedne od najtraženijih zabavljačica na domaćoj sceni, dok su poznata splitska lica poput Šute i Eleza dodatno začinila večer svojim dolaskom.