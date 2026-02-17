Gradonačelnik Sinja Miro Bulj pred sudom: "Nema predaje"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj danas će se pojaviti pred sudom, suočen s tužbom poduzetnika Matea Jujnovića za povredu časti, ugleda i dostojanstva.

Tužba je podignuta nakon što je Bulj javno upozorio na loše stanje autobusa u vlasništvu Jujnovića, koji je poznat kao vlasnik nekoliko prijevozničkih tvrtki.

"Sutra na sudu u Sinju u 9 sati saslušanje svjedoka poznatog grobara sinjskog javnog prijevoza Mate Jujnovića i Jadrana Panze na prijedlog Prometa Sinj koji me tuži zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape u kojem su bili ugroženi životi, posebno djece", napisao je Bulj na Facebooku.

Dodao je da je kao čovjek uvijek stajao uz svoj narod, i da neće šutjeti na "nemar i pogodovanje svih razina vlasti Mati Jujnoviću".

"Sigurnost javnog prijevoza djece i građana mora biti iznad politike i interesa pojedinaca i baš zato nema predaje i nema prodaje", poručio je Bulj.