Gradonačelnik Sinja Miro Bulj položio vijence i upalio svijeće na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

U znak pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata i herojima Vukovara, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je predvodio delegaciju Grada Sinja na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

Program je započeo okupljanjem sudionika kod vukovarske Opće bolnice, odakle je krenula tradicionalna Kolona sjećanja prema Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata. Tisuće građana iz cijele Hrvatske i inozemstva hodale su ovom simboličnom rutom, odajući počast stradalima u obrani Vukovara 1991. godine.

Gradonačelnik Bulj, zajedno s članovima sinjske delegacije, položio je vijenac i zapalio svijeću na Memorijalnom groblju, naglasivši kako je Vukovar trajni simbol hrvatske slobode i žrtve.

“Žrtva Vukovara je kamen zaglavni hrvatske slobode, tako da se u Vukovaru osjeća i tuga i ponos. Ovo je grad koji ujedinjuje Hrvatsku i to je najsnažnija poruka, da zajedno možemo nastaviti graditi budućnost za koju su podnijeli žrtvu Vukovarci 1991. godine“, rekao je gradonačelnik Bulj.

Obilježavanje Dana sjećanja uključilo je i komemorativni program, molitvu za sve poginule branitelje i civile, te zajedničko prisjećanje na heroje koji su dali život za slobodu Hrvatske.

Posebnu počast odali su dvojici heroja, Sinjanima Ivanu Poljaku Sokolu i Andriji Alčiću, koji su svoje živote dali braneći Vukovar na mjestima njihove pogibije.