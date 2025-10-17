Gradonačelnik Miro Bulj s obiteljima poginulih zrakoplovaca zapalio svijeće kod spomenika ‘Slomljeno krilo’

U Sinju je danas, 17. listopada 2025., svečano obilježena 35. obljetnica osnutka Samostalnog zrakoplovnog voda 4. gardijske brigade ZNG-a. Obljetnicu je organizirao Samostalni zrakoplovni vod 4. gardijske brigade na čelu sa svojim prvim zapovjednikom, danas brigadirom u miru Matkom Raosom.

U sklopu programa, ispred Grada Sinja gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta zajedno s obiteljima poginulih zrakoplovaca odali su počast paljenjem svijeća kod spomenika 'Slomljeno krilo' u naselju Šimci mjestu pogibije petorice pripadnika postrojbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ime predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Zorana Milanovića, vijence je položio brigadir Krešimir Ražov, novoimenovani zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je na tu dužnost stupio temeljem odluke predsjednika Republike.

Gradonačelnik Bulj u svom obraćanju naglasio je kako bi u Sinju današnji dan trebao biti dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jer je upravo na tom mjestu utemeljena prva zrakoplovna postrojba u Domovinskom ratu. Gradonačelnik je dodao kako istina nema alternativu.

Poseban trenutak obilježavanja bio je nastup Marka Perkovića Thompsona, koji je uz gitaru izveo svoju emotivnu pjesmu Bijeli križ, posvećenu svim poginulim hrvatskim braniteljima. Njegova izvedba dodatno je naglasila dostojanstvo i duboku simboliku ovog okupljanja.

Obilježavanje je započelo svetom misom u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

Program se nastavio na aerodromu Piket, gdje je održan zrakoplovni program uz nastup akrogrupe 'Krila Oluje', koja je svojim preletom iznad Sinja, Splita i Kaštela odala počast poginulim braniteljima. Prisutni su se prisjetili hrabrosti i žrtve pripadnika SZV-a koji su 26. siječnja 1992. godine izgubili živote u padu zrakoplova AN-2.

Obilježavanje je organizirala, Udruga 4. brigade ZNG-a - Samostalni zrakoplovni vod uz Grad Sinj i prisustvo ratnih zapovjednika, suboraca, predstavnika institucija i građana.