Gradonačelnik Miro Bulj primio nagrađene prosvjetne djelatnice iz Sinja

U povodu dodjele godišnjih nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike u školskoj godini 2024./2025., gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj upriličio je svečani prijem za tri istaknute prosvjetne djelatnice s područja Sinja koje su ove godine među dobitnicama ove prestižne nagrade.

Na prijemu su sudjelovale:

Nada Ratković, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

Vesna Šumanac, Osnovna škola Sutina-Neorić

Ivana Šabić, Osnovna škola Trilj

Ovo je prvi put da Grad Sinj organizira prijem povodom dodjele ove nagrade, koja se dodjeljuje od 2019. godine s ciljem prepoznavanja i vrednovanja iznimnog doprinosa pojedinaca u obrazovanju.

Gradonačelnik Bulj uputio je iskrene čestitke nagrađenim djelatnicama, zahvalivši im na njihovom dugogodišnjem predanom radu, stručnosti i entuzijazmu koji svakodnevno unose u obrazovni proces.

„Godinama naši učitelji i profesori ostvaruju izvanredne rezultate i bivaju prepoznati kao najbolji u Hrvatskoj. Smatram da je moja dužnost, ali i osobna čast, zahvaliti im i prigodno ih nagraditi. Grad Sinj ponosi se svojim prosvjetnim djelatnicima i nastavit će ih podržavati u njihovoj plemenitoj misiji oblikovanja budućih generacija“, istaknuo je gradonačelnik Bulj.

U znak zahvalnosti, nagrađenim djelatnicama Gradonačelnik njegov zamjenik Denis Bobeta uručili su im zahvalnice i cvijeće, kao simbol priznanja za njihov doprinos odgoju i obrazovanju na našem području.