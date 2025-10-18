Gradonačelnik Miro Bulj dao podršku volonterima projekta "72 sata bez kompromisa"

Danas je s mladim volonterima projekta "72 sata bez kompromisa" bio gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, koji im je osobno zahvalio na trudu i dao snažnu podršku njihovom nesebičnom radu za dobrobit zajednice.

Oko 150 mladih volontera već je udružilo snage prošlog vikenda kako bi Sinj učinili ljepšim, toplijim i solidarnijim mjestom za sve.

Tijekom proteklog petka i današnje subote, volonteri su neumorno radili na brojnim akcijama: uređivali su stanove socijalno ugroženih osoba, obnavljali gradske parkove, Stari grad, hipodrom, dječje vrtiće i Centar Juraj Bonaći, sadili drveće te provodili vrijeme s djecom, starijima i osobama s invaliditetom.

Projekt će kulminirati zajedničkom misom u nedjelju

Za najmlađe je organiziran Dječji dan u centru grada, ispunjen igrom, pjesmom i kreativnim radionicama, dok se u trgovinama prikupljaju donacije za Caritas, čime se dodatno potiče duh humanosti i brige za bližnje.

Projekt će kulminirati zajedničkom misom u nedjelju, kao znak zahvalnosti za sve što su volonteri i građani zajedno postigli.

Gradonačelnik se zahvalio svim sudionicima i organizatorima projekta koji na nesebičan način pokazuju ljubavi prema gradu i ljudima koji žive u njemu.