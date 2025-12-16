Gradonačelnik Ivanović u predblagdanskom obilasku udruga i ustanova socijalne skrbi

U povodu nadolazećih blagdana gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, u pratnji dogradonačelnika Antonia Budimira i pročelnice Antonie Kljaić, obišao je nekoliko udruga i ustanova koje djeluju u području socijalne skrbi i brige o najranjivijim skupinama građana. Tom prilikom posjetili su Centar MIR, Udrugu Naša dica, podružnicu Dječjeg doma Maestral – Miljenko i Dobrila te Udrugu sv. Jeronim.

U Centru MIR izaslanstvo je, umjesto spriječenog ravnatelja Boška Rozge, dočekao psiholog Matija Frančula zajedno s referenticom Anom Grubišić. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji s Gradom Kaštelima te o planovima za budućnost, među kojima je i projekt izgradnje doma za starije osobe, za koji bi se već iduće godine trebala početi izrađivati projektna dokumentacija.

U Udruzi Naša dica gradske čelnike dočekala je potpredsjednica udruge Vedrana Šarić sa suradnicima. Istaknula je kako je udruga upravo proslavila 18. rođendan te ulazi u novu fazu razvoja.

– Postali smo punoljetni i krećemo prema samostalnosti. U pregovorima smo za veći prostor jer je sadašnji premalen za projekte koje planiramo, a dugoročno želimo riješiti i svoje stambeno pitanje kupnjom zemljišta – kazala je Šarić, zahvalivši Gradu i svima koji pomažu rad udruge, posebice kroz humanitarni turnir „Četiri kafića Kaštela“, čiji će prihodi biti značajna potpora budućim planovima.

U podružnici Dječjeg doma Maestral – Miljenko i Dobrila gradsko je izaslanstvo dočekala voditeljica Ivna Grubišić s korisnicima i suradnicima. Naglasila je važnost kontinuirane podrške Grada Kaštela, posebice kroz financiranje odgajatelja u poludnevnom boravku, što doprinosi prevenciji izdvajanja djece iz obitelji.

– Iako smo ustanova za smještaj djece, naša je želja da djeca ovdje borave što kraće i da im se osiguraju obiteljski uvjeti. Trenutačno imamo 41 dijete, što je iznad kapaciteta, no trudimo se djeci osigurati što toplije i ugodnije okruženje – istaknula je Grubišić, dodavši kako je, uz pomoć Grada i Rotary kluba Kaštela, uređen prostor potkrovlja za slobodne aktivnosti i poludnevni boravak.

Posjet je zaključen u Udruzi sv. Jeronim, gdje je gradske predstavnike dočekala predsjednica Bernarda Janković sa suradnicima i korisnicima Dnevnog boravka za osobe treće životne dobi. Govorila je o svakodnevnim aktivnostima udruge, radu s umirovljenicima, skrbi o beskućnicima te provedbi programa „Zaželi“, kroz koji je zaposleno deset žena koje skrbe o starijim i nemoćnim osobama.

– Naši korisnici žive za ove trenutke druženja. Trudimo se ponuditi razne radionice, kreativne aktivnosti i društvene igre, a kroz humanitarne akcije, poput izrade i prodaje adventskih vijenaca, osiguravamo dodatna sredstva za potrebe prenoćišta – kazala je Janković.

Gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako je predblagdanski obilazak udruga i ustanova već tradicionalan.

– Ove udruge i ustanove dugi niz godina rade iznimno važan posao i Grad Kaštela s njima usko surađuje. Drago mi je što zajedno razmišljamo o budućim projektima, poput izgradnje doma za starije ili rješavanja prostora za rad udruga. Svima njima, a posebno našim starijim sugrađanima, želim sretne i blagoslovljene blagdane – poručio je Ivanović.

Predblagdanski posjet protekao je u toplom i prijateljskom ozračju, uz poruku zajedništva, zahvalnosti i potpore svima koji svojim radom svakodnevno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici.