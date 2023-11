Gradonačelnik Bulj predložio Gradskom vijeću Grada Sinja smanjenje stope poreza na dohodak na 18 posto

Grad Sinj otvorio je savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak.

Podsjetimo, Gradonačelnik Miro Bulj predlaže Gradskom vijeću smanjenje stope poraza na dohodak na 18 posto.

Svoj prijedlog obrazložio je promjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Zakonom je, naime, u bitnome, ukinut prirez porezu na dohodak te je umjesto njega jedinicama lokalne samouprave omogućeno da na visinu poreznog opterećenja dohotka poreznih obveznika prvotno utječu putem određivanja visine općih poreznih stopa koje se primjenjuju prilikom oporezivanja dohotka. Osim navedenoga, Zakonom je povećan osnovni osobni odbitak, ali u tako neznatnoj mjeri da se učinak tog povećanja na prosječnim plaćama građana izražava u jednoznamenkastim iznosima.

Uzimajući u obzir relevantne porezno-pravne činjenice koje su se promijenile temeljem samoga Zakona kao i činjenicu da su porezni obveznici poreza na dohodak u Gradu Sinju odavno oslobođeni plaćanja prireza, jednostavnom analizom dolazi se do zaključka da intervencija Vlade Republike Hrvatske i njezine parlamentarne većine u Hrvatskom saboru, sama po sebi, neće dovesti do opipljivoga rasta plaća u Gradu Sinju, tj. da se to povećanje na prosječnim ili medijalnim plaćama izražava u visini cijene nekoliko kava.

Imajući u vidu spomenute zakonodavne okolnosti gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj odlučio je predložiti Gradskom vijeću Grada Sinja donošenje ove Odluke kojom se niža od dvije stope poreza na dohodak smanjuje s 20% na 18%.

Donošenjem ove Odluke, počevši od 1. siječnja 2024., prvotno se osigurava rast plaća poreznim obveznicima poreza na dohodak s područja Grada Sinja. Pritom, treba imati na umu kako u većini jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj postoji opredjeljenje da se dosadašnje porezne stope ne mijenjaju, a u drugima se, štoviše, najavljuju i povećanja. Tako su, primjerice, mjerodavne lokalne vlasti u Gradu Zagrebu najavile podizanje osnovne stope poreza na dohodak na 23,6%, u Gradu Rijeci na 22,4%, u Gradu Splitu na 21,5%, dok će Grad Osijek zadržati stopu na dosadašnjih 20%. Ako se navedene najave ostvare i provedu, postojat će bitna razlika u poreznom opterećenju dohotka građana između gradova i općina pri čemu će Grad Sinj, ako se ova Odluka donese, u pozitivnom smislu prednjačiti na ljestvici onih lokalnih samouprava u Hrvatskoj s najnižim porezima.

U opisanome kontekstu snižavanje poreza treba promatrati i kao demografsku mjeru koja svima onima koji odluče ostati živjeti u Gradu Sinju ili se u njega dosele, jamči da će im njihova plaća, odnosno njihov dohodak u Sinju vrijediti više nego u nekim drugim gradovima i općinama.

Grad Sinj je u mandatu Mira Bulja poduzeo niz demografskih mjera. Počevši od povećanja vrtićkih kapaciteta za 51%, odluke da vrtići budu besplatni, povećanja naknada za novorođenu djecu ili potpora za stambeno zbrinjavanje prvotno mladih ljudi i obitelji koji žele živjeti u Sinju i sl. Smanjenjem poreza na dohodak zaokružuje se cjeloviti i sveobuhvatan sustav demografskih potpora na području Grada Sinja.

Grad Sinj ovom Odlukom ulaže dodatne napore kako bi znatnije utjecao na demografske trendove, tj. kako bi se smanjilo iseljavanje s jedne strane, te potaknuo povratak stanovništva i doseljavanje, s druge strane. U tom smislu, ohrabruju nas nedavno objavljeni službeni podaci Državnog zavoda za statistiku koji pokazuju kako je Grad Sinj u protekloj 2022. godini imao pozitivan migracijski saldo, odnosno da je zabilježio više doseljenih, nego odseljenih stanovnika

Javno savjetovanje otvoreno je od 6.studenog 2023. godine do 6. prosinca 2023. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr.