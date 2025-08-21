Gradonačelnik Bulj ne staje: Potpisali smo ugovor za vrtić u Karakašici!

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Karakašici“, ukupne vrijednosti 1.732.770,49 eura.

Projekt se djelomično financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., pri čemu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo maksimalni traženi iznos od 679.932,61 eura, odnosno 39,24 % ukupne vrijednosti projekta. Preostali dio sredstava osigurat će Grad Sinj.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U Karakašici će se izgraditi moderan objekt bruto površine 666,33 m², s kapacitetom za 64 djece raspoređene u četiri dnevna boravka: dva za jasličke i dva za vrtićke skupine. Vrtić će se nalaziti neposredno uz područnu školu Osnovne škole „Marko Marulić“ Sinj, čime se dodatno jača obrazovna infrastruktura ovog naselja.

Pripremne aktivnosti započele su još 2024. godine, kada je Grad Sinj riješio imovinsko-pravne odnose, izvršio parcelaciju zemljišta te pribavio Ugovor o pravu građenja. Projekt je prijavljen na poziv PK.6.1.01 – Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovim projektom Gradonačelnik Bulj nastavlja s provedbom snažnih demografskih i obiteljskih politika, usmjerenih na stvaranje uvjeta u kojima svako dijete, bez obzira na mjesto stanovanja, ima jednake mogućnosti pristupa kvalitetnom predškolskom odgoju.

Izgradnjom vrtića u Karakašici, Grad Sinj ne samo da odgovara na potrebe lokalne zajednice, već aktivno doprinosi ravnomjernom razvoju svih naselja, smanjujući razlike između urbanih i manje urbanih sredina. Dostupnost vrtića u manjim mjestima ključna je za zadržavanje mladih obitelji, poticanje nataliteta i stvaranje uvjeta za održiv društveni razvoj.

„Vrtići nisu samo mjesta odgoja i obrazovanja oni su temelj zajednice, prostor u kojem se djeca razvijaju, roditelji dobivaju podršku, a lokalna sredina jača. Kroz ovakve projekte, Grad Sinj potvrđuje svoju predanost stvaranju funkcionalnog i sigurnog okruženja za najmlađe, čime se gradi budućnost grada“, rekao je gradonačelnik Bulj.

Početak izgradnje očekuje se u drugoj polovici 2025. godine, a završetkom projekta Karakašica će dobiti kvalitetan prostor za odrastanje djece, što predstavlja još jedan korak prema jačanju Sinja i podizanju kvalitete života svih građana.