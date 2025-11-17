Gradonačelnik Bulj i vijećnici Mosta poklonili se žrtvama Škabrnje

Na putu prema Vukovaru, gdje će sudjelovati u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i vijećnici Mosta zaustavili su se u Škabrnji kako bi odali počast nevino stradalim civilima i braniteljima. Kod Spomen-obilježja masovne grobnice zapalili su svijeće i pomolili se za sve žrtve koje su svojom žrtvom ugrađene u temelje slobodne Hrvatske.

Tom prilikom gradonačelnik Bulj susreo se sa svojim prijateljem i suborcem, zapovjednikom obrane Škabrnje Markom Miljanićem koji je s njima upalio svijeću.

„Škabrnja je rana i velika hrvatska bol, ali i simbol nepokorenog duha. Nikada nećemo zaboraviti žrtvu naših branitelja i civila“, istaknuo je Bulj.

Zapovjednik obrane Škabrnje Miljanić prisjetio se strašnog pokolja u Škabrnji za koji, kako kaže, nitko nikada nije odgovarao:

„Ovdje su nedužne žrtve pokopane. Dva i pol mjeseca nakon pada Škabrnje ovdje je ostalo tridesetak civila, a svi su bili nepokretni, starci i žene u kolicima. Svi su bačeni u jame, a za to nitko nikada nije odgovarao.“

Škabrnja, zajedno s Vukovarom, ostaje trajna opomena na stradanja u Domovinskom ratu i simbol hrabrosti i otpora. Gradonačelnik i vijećnici Mosta nastavljaju put prema Vukovaru, gdje će se pridružiti tisućama građana u koloni sjećanja i odati počast gradu heroju.

