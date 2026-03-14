Gradonačelnik Banja Luke se požalio: „Dobrodošli u Hrvatsku – opet pritvor, opet potraga koja počinje ličiti na mučenje"

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković oglasio se na društvenim mrežama nakon, kako tvrdi, neugodnog iskustva prilikom ulaska u Hrvatsku.

U objavi je naveo da je ponovno zadržan i podvrgnut policijskoj kontroli, ističući kako je situacija, prema njegovim riječima, počela „ličiti na mučenje“. Tvrdi da su ga tijekom postupanja odveli u garažu te da su policijski psi pretraživali prostor, uz napomenu da se pomakne kako ne bi ometao njihov rad.

„Dobrodošli u Hrvatsku – opet pritvor, opet potraga koja počinje ličiti na mučenje. Ovaj put sa odvođenjem u garažu i pasa njuškanjem, sa porukom da se presele kako ne bi uznemiravali pse dok rade posao“, napisao je Stanivuković.

U nastavku poruke poručio je kako građani Hrvatske, prema njegovim riječima, u Banjoj Luci i Republici Srpskoj ne doživljavaju takav tretman.

„Moja poruka je da građani Hrvatske neće doživjeti ovakve scene ni u Banjaluci, niti bilo gdje drugdje u Republici Srpskoj. Ovdje ih nitko ne tretira kao problem“, naveo je.

Stanivuković je u objavi postavio i pitanje kakvu poruku takve situacije šalju u međusobnim odnosima ako, kako kaže, poštovanje nije obostrano. Istaknuo je i kako ga ovakvi postupci, tvrdi, neće udaljiti od ideje dobrih odnosa između naroda.

„Želim poručiti vlastima u Hrvatskoj da me ovakvim stavom neće uspjeti udaljiti od najpristojnije Hrvatske. Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda“, zaključio je u svojoj objavi.