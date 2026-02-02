Gradonačelnica Supetra: "Thompson je alat HDZ-u, oni su iskoristili njegovu popularnost"

Gradonačelnica Supetra i SDP-ova zastupnica Ivana Marković komentirala je na N1 doček rukometaša u Zagrebu koji će organizirati Vlada, nakon što je Grad Zagreb prethodno otkazao doček zbog najave dolaska Marka Perkovića Thompsona.

Upitana podržava li odluku Tomislava Tomaševića, Marković je odgovorila: "Podržavam ovlasti gradonačelnika kojeg su izabrali legalno građani, podržavam Ustav Republike Hrvatske, članak 4. gdje piše pravo na lokalnu samoupravu, i podržavam zakone Republike Hrvatske." Povukla je paralelu sa situacijom u Supetru i uklanjanjem murala s HOS-ovim obilježjima s javnih površina, rekavši kako istu situaciju imamo sada u Zagrebu.

"Mi više nemamo pravnu državu"

"Mi više nemamo pravnu državu, imamo samovolju jednog čovjeka koji ne može podnijeti da ne upravlja svakim segmentom života građana i svakom institucijom. I ovo što je on danas napravio je potvrda su se svi zakoni", Marković spominje i Bačićeve zakone, kao i porezne, pa nastavlja, "svi zakoni su se donosili s ciljem da se smanje ovlasti jedinica lokalne samouprave prvenstveno u Zagrebu kao glavnom gradu u kojem nije na vlasti HDZ."

"Što se tiče rukometaša, meni je žao što se ovo dešava, žao mi je vidjeti da mi kao država više nemamo svoju zajedničku zastavu, nemamo više zajedničke pjesme. Pa sada je sport, koje treba biti mjesto fair-playa, natjecanja i nekih zajedničkih vrijednosti koje smo do sada imali, ni to više nemamo.

Žao mi je što se Hrvatski rukometni savez dao ovako izmanipulirati, žao mi je što nisu prepoznali da je ova medalja za sve hrvatske građane, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača."

"Thompson je alat HDZ-u, oni su iskoristili njegovu popularnost, on na ovomu svemu jedini dobro zarađuje, njegov tim ima najveću korist od ovoga. Popularnost mu raste, žalosno je što vlast ne prepoznaje nešto što itekako dijeli narod", kaže Marković.