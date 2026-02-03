Gradit će se novo naselje za tisuće stanovnika kod Splita? Vetma za DD: "Nije nikome u interesu baš raditi novi grad, nego revitalizirati Dalmatinsku zagoru"

Splitsko-dalmatinska županija pokreće jedan od svojih najambicioznijih strateških i demografskih pothvata od osamostaljenja Hrvatske. U suradnji sa stručnjacima radi se na izradi dugoročnog stambenog plana koji će obuhvatiti razdoblje sve do 2045. godine. Središnji dio tog plana predviđa izgradnju potpuno novog naselja u neposrednoj blizini Splita, koji bi navodno trebao imati omogućen smještaj za otprilike 15 do 20 tisuća stanovnika.

Ipak, načelnik općine Klis Jakov Vetma putem svog Facebook profila kazao je da ipak neće biti baš riječ o toliko velikim brojkama koje bi, kaže, značajno utjecale upravo na one čimbenike koje Zagoru čine primamljivom za razliku od života u gradu.

Za Dalmaciju Danas pojasnio je planove.

"Mi imamo gore 55 hektara planirane poslovne zone u vlasništvu općine Klis i još bar stotinjak hektara u državnom vlasništvu zemljišta, gdje je našim prostornim planom predviđena poslovna zona", kazao nam je Vetma.

'Nije nikome u interesu baš raditi novi grad'

"Što se tiče građevinske zone, odnosno stambene zone, općina Klis nema svog zemljišta, međutim dosta zemljišta je u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim, po novom zakonu, upravlja Splitsko-dalmatinska županija. I tu ćemo, naravno, planirati određena stambena naselja i zaista ima prostora za toliki broj ljudi. Međutim, nije nikome u interesu baš raditi novi grad, nego revitalizirati Dalmatinsku zagoru, jer prednost života u Zagori u odnosu na grad je to što neko ima svoj mir okućnicu i suživot s prirodom, a ne da izgubimo taj fokus i da u konačnici nemamo tu prednost života u odnosu u grad. Što ćemo onda raditi stambene zone na području Zagore?" dodao je.

"Ono što je dobro kod ovoga je da će se planirati s početka, sa svim javnim sadržajima i svime onime što bude potrebno. Trenutno imamo dovoljno mjesta na području Zagore i u školama, a i u Prugovu krećemo s konstrukcijama i proširenjem vrtića, gdje ćemo planirati i te javne sadržaje za život mladih obitelji", zaključio je Vetma.