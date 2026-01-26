Raste broj stanovnika u općini Klis: "Priliv očekujemo nakon izgradnje tunela"

Načelnik Klisa Jakov Vetma objavio je statistiku općine.

"Podaci za 2024. govore o nova 462 stanovnika na području naše općine, u odnosu na 2021. godinu.

Ukupan broj stanovnika u 2024. je 5688, a vjerujem da se trend nastavio i u 2025.

Dok se prije uvijek radilo o povećanju stanovnika na području Klisa, sada se polako povećava i broj ljudi koji žive na području naše zagore. Tome su pridonijeli mnogi infrastrukturni projekti, a najveći priliv stanovnika u zagoru očekujemo nakon dovršetka izgradnje tunela kroz Kozjak", poručio je.